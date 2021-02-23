صحيفة مغربية تهاجم عبد الرزاق حمدالله قبل مباراة النصر والهلال وتصفه بـ “اخصائي المشاكل”

كشفت تقارير صحفية سعودية أن محترف النصر السعودي، عبدالرزاق حمدالله، تواجد في غرفة العلاج الطبيعي، قبل مواجهة فريقه أمام الهلال، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضحت بحسب صحيفة “الرياضية” السعودية “بعد غيابه عن التدريب أمس، وتخلفه عن معسكر فريقه، المغربي عبد الرزاق حمدالله لاعب النصر يتواجد الآن في غرفة العلاج الطبيعي”.

وكان حمدالله قد غاب عن تدريبات فريقه النصر، أمس الإثنين، غضبًا واحتجاجًا على قرار مدربه ألين هورفات الذي أعلن أنه لن يعتمد عليه في مباراة ديربي الرياض التي ستجمع اليوم بين النصر وضيفه الهلال.

وقالت صحيفة “المنتخب” المغربية عن تصرفات حمدالله “هذه ليست أول أزمة للنجم المغربي مع النصر، ويبدو أنها لن تكون الأخيرة، فقد اعتاد المهاجم المغربي على إثارة القلاقل والأزمات بتصرفاته وردود أفعاله،

وكانت دائمًا تنتهي بهدوء بفضل حكمة وحنكة إداريي النصر الذين كانوا يمتصون غضبه بطريقة أو بأخرى إرضاء لمهاجم هداف من العيار الثقيل!”.

وأنهت الصحيفة تقريرها “لكن وقد تغير الحال حاليًا ولم يعد حمد الله ذلك الهداف المرعب بعدما فقد الكثير من قوته وحسه التهديفي.. كيف ستنتهي أزمته؟ وهل ستنصفه إدارة النصر مرة أخرى تقديرا له على جهده وقدراته؟”.