الدوري السعودي | الشهري يشعل غضب جمهور النصر

أعربت جماهير نادي النصر عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن غضبها الشديد من التقارير الصحفية التي انتشرت في الساعات الماضية، وذكرت أن اللاعب يحيي الشهري في طريقه للرحيل.

وكانت مصادر صحفية قد أكدت أن الشهري يمتلك عروض من فرق الشباب والأهلي والاتحاد والاتفاق، وأشارت إلى أن اللاعب رفض تحديد وجهته المقبلة إلا بعد توقيعه مخالصة مالية مع النصر، علمًا أن مستحقاته المالية المتأخرة تقترب من 13 مليون ريال.

وأكد النصراويون أن رحيل اللاعب خسارة كبيرة، وأنه سيقدم الإضافة القوية لأي فريق ينضم إليه، مثلما حدث مع لاعبين كثر رحلوا عن النصر آخرهم حمد آل المنصور.

وشدد عشاق العالمي على أن الشهري يُعتبر بديلًا هجوميًا مميزًا، مطالبين إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت بتقديم الاستقالة حال استمرار رحيل نجوم الفريق.

وانضم يحيي الشهري إلى النصر قادمًا من الاتفاق، ودافع عن قميص فارس نجد في 179 مباراة رسمية، وسجل 25 هدفًا وقدم 31 تمريرة حاسمة.