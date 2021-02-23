ديربي الرياض | ماذا قال الطب النفسي عن مباراة الهلال والنصر؟

تحدث استشاري الطب النفسي، الدكتور عبدالمنان الحكيم، عن مباراة الليلة بين النصر والهلال في الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الحكيم “المباراة ستكون مختلفة بكل المقاييس وخارجة عن التوقعات، إذ يترقبها جمهور الناديين لكونها من المباريات التاريخية التي تعتمد على نتيجة الفوز عند جماهيرها”.

وأضاف في تصريحات صحفية “مستوى النصر والهلال فنيًا ولياقيًا قد يكون متقاربًا إلى حد كبير، فالعالمي يسعى لنقاط المباراة لتسجيل الفوز على الزعيم وإثبات جدارته رغم المستوى المهزوز التي ظهر عليها في المباريات السابقة إلا إن وضعه يختلف أمام الهلال لكون هذه المباراة كما أشرت تنافسية وندية وقوية بين الفريقين”.

وأكمل “يريد النصر تأكيد تفوقه على الهلال بعد الانتصار الأخير عليه، أما الهلال فهو بدوره سيسعى بكل الطرق لترضية جماهيره بعد الخسارة الأخيرة أمام النصر دون النظر إلى نتائجه الايجابية في المباريات التي خاضها خلال الأيام الماضية”.

وأنهى قائلًا “لا يمكننا توقع الفوز في مباراة النصر والهلال، فذلك يعتمد على أداء الفريقين وخطة المدربين، فحالة مثل هذه المباريات تكون مجهولة في توقعاتها بغض النظر عن نتائج المباريات السابقة، فالجماهير يهمها في الأخير الفوز على الفريق الآخر وتسجيل الانتصار في السجل التاريخي للنادي”.

ويدخل فريق النصر، صاحب الأرض، اللقاء وهو في المركز العاشر برصيد 25 نقطة، بينما يحتل الهلال المركز الثاني برصيد 36 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الشباب المتصدر.