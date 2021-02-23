فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة المريخ وفيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا

شاهد فيديو يوتيوب اهداف مباراة المريخ وفيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا، في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 23-2-2021، ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات فى المجموعة الاولي.

تعرض فريق المريخ السوداني لهزيمة ثقيلة على أرضه وسقط أمام فيتا كلوب الكونغولي 4-1 اليوم الثلاثاء، والتي استضافها ملعب المريخ.

وتقدم المريخ بهدف مبكر في الدقيقة الثامنة عن طريق السماني سعد الدين لكن فيتا كلوب رد بقوة.

وأدرك عبيد موكوكياني التعادل لفيتا كلوب في الدقيقة 28 ثم أضاف دجوما شاباني الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 37.

وأحرز أميدي ماساسي الهدف الثالث للفريق الكونغولي في الدقيقة 68 ثم سجل موكوكياني الهدف الثاني له والرابع للفريق الضيف في الدقيقة 83.

وحصد فيتا كلوب أول ثلاث نقاط له بعد خسارته في الجولة الأولى أمام ضيفه سيمبا التنزاني بهدف دون رد فيما خسر المريخ للمرة الثانية على التوالي بعدما خسر في الجولة الأولى أمام الأهلي المصري بثلاثة أهداف دون رد.

ورفع فيتا كلوب رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثاني وظل المريخ بدون رصيد في المركز الأخير.

دخل فريق المريخ السوداني المباراة، متذيلًا ترتيب المجموعة الأولى دون رصيد، بعد خسارته أمام “الاهلي” المصري بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي 16 فبراير 2021 على ملعب القاهرة الدولي.

على الجهة المقابلة، تعرض فيتا كلوب الكونغولي للخسارة ايضًا في الجولة الأولى أمام “سيمبا” بهدفٍ دون رد، في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة 12 فبراير 2021 على ملعب الشهداء بمدينة كينشاسا.

إليكم اهداف المباراة

..