الدوري السعودي | القحطاني عن مباراة الهلال: “القمة لا تتسع إلا للنصر”

أكد الصحفي السعودي، فلاح القحطاني، أن غياب نادي النصر عن المنافسة خلال الموسم الحالي، أتاح الفرصة لكل الفرق للتفكير في الحصول على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأضاف القحطاني من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “أصبح “الكل” مرشح لتحقيق للدوري..! تخيلوا اللي يتصدر الآن خسر “19” نقطة حتى الآن..! ماذا لو كان النصر في وضعه الطبيعي..؟! تنافسوا بينكم هذا الموسم لأن القمة لا تتسع إلا “للنصر وحده فقط” إذا حضر”.
ويلعب النصر مساء اليوم أمام غريمه التقليدي الهلال، على ملعب مرسول بارك، في إطار الجولة 20 من الدوري السعودي للمحترفين.
ويدخل فريق النصر، صاحب الأرض، اللقاء وهو في المركز العاشر برصيد 25 نقطة، بينما يحتل الهلال المركز الثاني برصيد 36 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الشباب المتصدر.
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