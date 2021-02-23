بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي (انتهت)

تابع لايف بث مباشر كلاسيكو السعودية بين “الهلال والنصر” في أهم مباريات اليوم الثلاثاء 23-2-2021 ضمن الجولة 20 من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

ينقل بث المباشر مباراة “الهلال والنصر” على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق الرياضي السعودي “جعفر الصليح”، كما ينقل على قناة السعودية الرياضية 4، بصوت المعلق “عبد الله الغامدي”.

وتقام مواجهة الهلال والنصر على ملعب مدينة جامعة الملك سعود الرياضية (مرسول بارك)، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 20:35 بتوقيت السعودية، 19:35 بتوقيت مصر، 17:35 بتوقيت جرينتش.

التقى الهلال والنصر في 25 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين الذي انطلق عام 2008، انتصر الزعيم 13 مرة، مقابل 7 للعالمي، فيما سيطر التعادل على 5 مباريات، وتمكن الموج الأزرق من تسجيل 46 هدفًا، في المقابل سجل فارس نجد 29 هدفًا.

وحقق الهلال 3 انتصارات فقط من آخر 10 مباريات خاضها في الدوري السعودي، ويتواجد في المركز الثاني بجدول الترتيب وبفارق 5 نقاط عن المتصدر “الشباب”.

وجمع الهلال 36 نقطة حتى الآن من 19 مباراة، انتصر في 10 مناسبات، وتعادل في 6 مباريات، وتلقى 3 هزائم، وسجل لاعبوه 33 هدفًا، واهتزت شباكه 14 مرة كأقوى خط دفاع في المسابقة حتى الآن.

ويغيب عن صفوف الهلال اليوم كل من “سلمان الفرج، هتان باهبري، صالح الشهري، محمد كنو، ومدالله العليان”، بينما استعاد خدمات حارس مرماه “عبدالله المعيوف”، والمدافع “علي البليهي”.

على الجهة المقابلة، تعرض النصر للخسارة الثانية على التوالي في الجولة الماضية أمام “القادسية”، وذلك بعدما ظل لعشر جولات في الدوري السعودي دون خسارة، محققًا 7 انتصارات، و3 تعادلات.

ويتواجد النصر في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 25 نقطة، جمعها من 19 مباراة، فاز في 7 مناسبات، وتعادل في 4، وتلقى 8 هزائم، وسجل لاعبوه 27 هدفًا، واستقبلت شباكه 26.

وسيفتقد نادي النصر خدمات مهاجمه المغربي “عبدالرزاق حمدالله” للإصابة، بينما عاد “عبدالرحمن العبيد وسلطان الغنام” إلى قائمة الفريق اليوم بعد تعافيهما من الإصابة، كما سيكون “نورالدين أمرابط” جاهزًا للمشاركة بعد عودته من الإيقاف.

يذكر أن آخر مباراة جمعت الهلال والنصر كانت في نهائي كأس السوبر السعودي الذي أقيم في 30 يناير الماضي، وانتهت المواجهة بفوز العالمي بثلاثية نظيفة.

النصر 1-0 الهلال

???? ملعب مرسول بارك (الرياض)

???? الدوري السعودي (الجولة 20)

انتهت

تشكيلة النصر اليوم: براد جونز – العبيد – عبد الإله العمري – عبد الله مادو – سلطان الغنام – عبد المجيد الصليهم – علي الحسن – نور الدين أمرابط – بيتروس – بيتي مارتينيز – رياض الغامدي.

تشكيلة الهلال اليوم: عبد الله المعيوف – جانج – علي البليهي – محمد البريك – ياسر الشهراني – سالم الدوسري – ناصر الدوسري – كويلار – آندري كاريلو – لوسيانو فييتو – بافيتيمبي جوميز.

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أصحبكم على مدار هذه التغطية “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365

الشوط الأول

1″ صافرة بداية اللقاء.

5″ ضغط مبكر من الهلال على حائز الكرة من وسط الملعب..

6″ الهلال فاتح الملعب على كلا الطرفين..ونقلات وتمريرات مميزة..

10″ نور الدين أمرابط يبدأ القيام بأدوار دفاعية في خط وسط النصر لمحاولة بدأ الهجمة والربط بين الخطوط لإيقاف تألق وسط الهلال خلال بداية اللقاء.

21″ ⚽️ جووووووووووووووووووووووووول ….النصر يتقدم بالهدف الأول عن طريق بيتي مارتينيز الذي ضرب مصيدة التسلل بتحرك مثالي في العمق الدفاعي للهلال لحظة خروج كرة طولية من “بيتروس” ليتسلمها ويمهدها لنفسه ويسدد لحظة خروج الحارس عبد الله المعيوف من مرماه.. رااااائعة اللقطة!

32″ ???? بطاقة صفراء للاعب وسط الهلال ناصر الدوسري

36″ مطالبات في الهلال بركلة جزاء ضد مدافع النصر الذي أبعد رأسية جوميز بالكتف ..

37″ الحكم يرفض احتساب اي شيء ويشير باستمرار اللعب

40″ ???? بطاقة صفراء للاعب وسط الهلال “كويلار”.

40″ ???? بطاقة صفراء للاعب وسط النصر “نور الدين أمرابط”.

45″ صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم النصر 1-0.

الشوط الثاني

صافرة بداية الشوط الثاني من مباراة الهلال والنصر ، متابعة ممتعة معنا..

50″ سيطرة الهلال مستمرة..

62″ ???? عبد الله الحمدان يشارك الآن في تشكيلة الهلال بدلاً من لوسيانو فييتو .

62″ ???? بطاقة صفراء للاعب وسط النصر “بيتي مارتينيز”.

65″ ???? بطاقة صفراء للاعب وسط النصر “بيتروس”. 65″ بطاقة صفراء لمهاجم الهلال “بافيتيمبي جوميز”.

67″ ???? تغيير جديد للهلال بنزول جيوفينكو بدلاً من ناصر الدوسري.

67″ مدرب النصر يرد باشراك أيمن يحيى بدلاً من الغامدي.

73″ ???? بطاقة صفراء رابعة في هذه المباراة لفريق الهلال من نصيب “ياسر الشهراني”.

77″ ???? بطاقة صفراء خامسة للهلال من نصيب “سالم الدوسري”

79″ ???? تغييران جديدان لفريق الهلال بنزول “حمد العبدان وأمير كردي” بدلاً من سالم الدوسري ومحمد البريك.

84″ ???? تغييران للنصر بنزول “خالد الغنام وعلي لاجامي” بدلاً من نور الدين أمرابط والعبيد.

86″ ???? بطاقة صفراء لحارس مرمى النصر “براد جونز”.

87″ ???? تغيير رابع للنصر بنزول “سامي الناجي” بدلاً من بيتروس.

88″ عصبية كبيرة جدا بين لاعبي الفريقين..وشد وجذب دائم وتدخلات عنيفة.

88″ ???? بطاقة صفراء لمدافع الهلال “علي البليهي”.

91″ ???? بطاقة صفراء خامسة لفريق النصر من نصيب “أيمن يحيى”.

96″ ???? بطاقة صفراء لمدرب نادي النصر “هوفات”.

97″ صافرة نهاية المباراة بفوز النصر 1-0.

النصر يتقدم بعد هذا الفوز إلى المركز الثامن برصيد 28 نقطة ، والهلال يتجمد في المركز الثاني برصيد 36 دون اي استغلال لسقوط الاتحاد والاهلي في الخسارة هذا الأسبوع، ليبقى الصراع على المركز الثاني قائمًا خلال الجولات القادمة، أما المركز الأول فقد انفرد به الشباب دون مضايقة من الهلال.

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