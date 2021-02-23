سواريز لم يطو صفحة برشلونة ويطلق تصريح جديد!

كشف نجم وهداف أتلتيكو مدريد الإسباني، لويس سواريز عن الأسباب التي دفعته إلى ترك برشلونة، والانتقال إلى الروخي بلانكوس.

وخلال مقابلة أجراها مع صحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية، تطرق سواريز (33 عامًا) لمسألة رحيله عن برشلونة في الميركاتو الصيفي الماضي، بعد قضائه 6 مواسم بين صفوف النادي الكتالوني، قائلًا: “ما أزعجني حقًا هو أنهم أخبروني بأن العمر تقدم بي، وأنه لم يعد بمقدرتي اللعب على أعلى مستوى ومع فريق كبير”.

وأضاف النجم الأوروجوياني: “لقد طردني برشلونة، وأخبروني بأنهم لن يعتمدوا عليّ. أبلغوني ببساطة أنهم لا يريدونني في الفريق. كنت أستحق بعض الاحترام”.

وتابع: “إذا لم أكن أقدم شيئًا خلال 3 أو 4 سنوات؛ كنت سأتفهم موقفهم، ولكنني اعتدت تسجيل أكثر من 20 هدفًا في كل موسم، دائمًا ما كانت أرقامي جيدة خلف ميسي فقط، اليوم أصبح من الواضح أنه ليس من السهل اللعب في برشلونة، لقد أبرموا صفقات كثيرة لم تحقق التوقعات المنتظرة منها، وأنا حافظت على مستواي خلال 6 مواسم، وحققت ما كان ينتظره النادي مني”.

وعلق سواريز على مكالمة المدير الفني لبرشلونة، رونالد كومان الذي أخبره فيها بأن عليه البحث عن نادي آخر قائلًا: “كان قرارًا لم أستطع تجنبه، لم أستطع فعل شيء، شعرت بأنني لم أكن في خطط النادي والمدرب، وبكل فخر قلت لنفسي إنني سأثبت جدارتي، ولهذا السبب جذبتني فكرة اللعب لأتلتيكو مدريد، فهو ناد طموح”.

وفيما يتعلق بتأقلمه مع طريقة لعب أتلتيكو مدريد، أوضح سواريز: “رحبت بهذا التغيير بعد كل ما عايشته في برشلونة، أصعب ما واجهته في الأمر هو أن أسرتي اعتادت العيش في المدينة، كان من الصعب تفسير مسألة الرحيل لأبنائي في حين أن لديهم أصدقاء وحياة هناك، هذا كان الأصعب بكل تأكيد، خاصة وسط هذه الجائحة (كورونا)، فهذا صعّب أكثر مسألة التأقلم في العاصمة”.

جدير بالذكر أن لويس سواريز يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 16 هدفًا، ويقدم أداءًا رائعًا منذ انضمامة لأتلتيكو مدريد في الميركاتو الصيفي الماضي.