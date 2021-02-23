نايكي الأمريكية تتصدر قائمة العلامات التجارية الأعلى قيمة في عام 2020

من المحتمل أن تخسر أكبر 5 علامات تجارية في العالم ما يصل إلى حوالي ترليون دولار أمريكي من قيمتها بسبب تبعات جائحة فيروس كورونا، والتي تسببت في إغلاق عدد كبير جدًا من الأعمال على مستوى العالم، وأثر ذلك سلبًا على صناعات عدة من أبرزها قطاع الملابس.

وأظهر تقرير جديد من مؤسسة “Brand Finance” لتقييم الأعمال ذات العلامات التجارية، يحلل تأثير جائحة كورونا على قطاع الملابس، أن الصناعة كانت من بين الأكثر تضررًا على مستوى العالم بسبب تفشي الفيروس التاجي، حيث تواجه خسارة محتملة قد تصل لنسبة 20٪.

ورغم الفوضى التي أحدثتها جائحة فيروس كورونا في صناعة الملابس، من المرجح أن تحقق العلامات التجارية المرنة أداء أفضل بكثير من نظيراتها، إذ مع انتشار عادات تسوق جديدة وسلوكيات مستهلكين مختلفة، بحثت العلامات التجارية المشهورة عن طرق مبتكرة للتأقلم مع التجارة الإلكترونية وإعادة بناء نماذج أعمال المتاجر التقليدية.

وجاءت شركة “نايكي” للملابس الرياضية على رأس العلامات التجارية، التي استطاعت التأقلم والحفاظ على قيمتها في عام تفشي الوباء، إذ للعام السادس على التوالي، باتت الشركة الأمريكية العلامة التجارية الأكثر قيمة في قطاع الملابس على مستوى العالم، مسجلة زيادة بنسبة 7٪ في قيمة علامتها التجارية لتصل إلى 34.8 مليار دولار في 2020.

وركزت نايكي على خطة استراتيجية للتوزيع المحوري، للحد بشكل كبير من عدد تجار التجزئة، الذين يبيعون منتجاتها، حيث تهدف الشركة الأمريكية للملابس الرياضية لاستعادة السيطرة على علاقة العلامة التجارية مع عملائها لتحسين هوامش الربح.

وجاءت أكثر 10 علامات تجارية أعلى قيمة في العالم عام 2020 كالتالي:

1- نايكي (أمريكية) : 34 مليون دولار.

2- جوتشي (إيطالية): 17 مليون دولار.

3- أديداس (ألمانية): 16 مليون دولار.

4- لوي فيتون (فرنسية): 16 مليون دولار.

5- كارتييه (فرنسية): 15 مليون دولار.

6- زارا (إسبانية): 14 مليون دولار.

7- إتش أند أم (سويدية): 13 مليون دولار.

8- شانيل (فرنسية): 13 مليون دولار.

9- يونيكلو (يابانية): 12 مليون دولار.

10- هيرميس (فرنسية): 11 مليون دولار.

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