الزمالك يضيع فوزاً سهلاً ويكتفي بالتعادل السلبي أمام تونجيث السنغالي بدوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

تعادل الزمالك سلبياً مع مضيفه تونجيث السنغالي، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا.

وأهدر الفارس الأبيض فوزًا سهلاً على مضيفه السنغالي والذى ظهر بمستوى متواضع خلال أحداث اللقاء، ليخرج الزمالك بنقطة وحيدة من المباراة.

ودخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"، خط الدفاع: أحمد فتوح– محمود علاء – محمد عبد الغنى- حمزة المثلوثي، خط الوسط: طارق حامد – فرجانى ساسى – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما- أشرف بن شرقي، خط الهجوم: أسامة فيصل.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من، محمد عواد وعبد الله جمعة وإسلام جابر وإمام عاشور وحسام عبد المجيد ومروان حمدى وحسام أشرف.

فيما بدأ تونجيث اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: بأى سيسيه، خط الدفاع: بابى ديوب – باب ندأى – مالك ندوى – باباكر سار، خط الوسط: ممادو سيك – الحاجى بالدى – بأولو باسيني، خط الهجوم: جبريل سيلا – بيب مامادو سو – بابا ساكو.

وبهذه النتيجة، يصبح ترتيب مجموعة الزمالك كالتالي:

الترجى التونسى متصدراً المجموعة برصيد بثلاث نقاط، والزمالك ثانياً برصيد نقطتين، ومولودية الجزائر في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، ويأتي تونجيث السنغالي في المركز الرابع والاخير بنقطة وحيدة.