شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربي: لسنا طرفاً في أزمة بوسكا واللاعب دفع 200 ألف جنية لأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد العميد خالد مهدي مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي، أن ناديه ليس طرفاً في أزمة أحمد بوسكا حارس مرمى الفريق مع نادي أسوان، وذلك بعدما تقدم مسئولو أسوان بشكوى رسمية إلى اتحاد الكرة، ضد أحمد بوسكا بعد التوقيع لأسوان والإنتاج في يناير الماضي، وقال العميد مهدي في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن اللاعب قام بسداد 200 ألف جنية لأسوان ولذلك تم قيده بقائمة الإنتاج الحربي من قبل اتحاد الكرة.

وفسر نادى أسوان سبب تجديد شكواه ضد أحمد بوسكا حارس مرمى المصرى السابق، والذى وقع لنادى أسوان فى يناير الماضى، قبل أن يوقع أيضاً لفريق الإنتاج الحربى، وكشف مصطفى أمين عضو مجلس إدارة أسوان والمشرف على فريق الكرة، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن النادى كان قد تنازل عن شكواه ضد بوسكا فى وقت سابق بعد الحصول على وعد بسداد 200 ألف جنيه من اللاعب.

وأضاف أمين أن الشكوى تجددت من نادي أسوان ضد بوسكا بعد عدم سداد المبلغ المتفق عليه بين الطرفين .

وودع الإنتاج الحربى بطولة كأس مصر من دور الـ32 بالخسارة من كوكا كولا بهدف دون رد فى الوقت القاتل من ركلة جزاء ، ثم خسر من غزل المحلة بهدف دون رد بالجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري ، ليتجمد رصيده عند النقطة التاسعة فى المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري، بعدما لعب 13 مباراة فاز فى مباراتين، وتعادل فى 3 لقاءات، وخسر 8 مواجهات، وسجل لاعبيه 12 هدف، وتلقت شباكه 27 هدف.

ورهن مجلس إدارة الإنتاج الحربى، برئاسة اللواء أشرف عامر، الإفراج عن المستحقات المجمدة للاعبين بتحسن نتائج الفريق فى مباريات الدوري المقبلة.

وأكد خالد مهدى، مدير الكرة بالإنتاج الحربى، أن فريقه قادر على تصحيح مساره بجدول الدورى فى الأسابيع المقبلة.

وقال مهدى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "مش قلقان على الإنتاج الحربى، نمر بكبوة بعد رحيل بعض اللاعبين وتغيير الجهاز الفنى، لكنى واثق فى قدرة الفريق على تعديل مساره بمسابقة الدوري الممتاز فى الأسابيع المقبلة".

وأضاف مدير الكرة بالإنتاج الحربى: "نجحنا فى التعاقد مع صفقات مميزة بالميركاتو الشتوى لسد العجز فى بعض المراكز التى تسببت فى تراجع نتائج الفريق، والوافدون الجدد سيقدمون إضافات كبرى للفريق بمجرد انسجامهم مع القدامى".