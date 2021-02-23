شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ الاستعداد لرحلة العودة من السنغال بعد التعادل مع تونجيث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ بعثة فريق الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، التجهيز لرحلة العودة من السنغال إلى القاهرة، عقب تحقيق فريق الكرة الأول التعادل السلبى مع تونجيث السنغالى فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد لات ديور فى السنغال، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدورى أبطال افريقيا.

وتغادر الطائرة الخاصة ببعثة الزمالك العاصمة السنغالية داكار بعد قليل، حيث استقرت البعثة على مغادرة السنغال عقب انتهاء المباراة، من أجل العودة سريعًا إلى القاهرة، وبدأ الاستعداد لمواجهة وادى دجلة المقرر لها يوم 1 مارس المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ترتيب مجموعة الزمالك "الرابعة"

وجاء ترتيب مجموعة الزمالك "المجموعة الرابعة" بعد تلك النتيجة كالتالى.. الترجى التونسى فى المقدمة بثلاث نقاط، والزمالك فى المركز الثانى بنقطتين، ومولودية الجزائر فى المركز الثالث برصيد نقطة، وتونجيث السنغإلى فى المركز الأخير بنقطة.

ومن المنتظر أن تقام مباراة الترجى التونسى أمام مولودية الجزائر في ختام مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، على ملعب "5 جويلية" في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء.

موعد مباراة الزمالك المقبلة فى دورى الأبطال

يستعد الزمالك امواجهة الترجى الرياضى، يوم 6 مارس المقبل بالجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، وتقام المباراة باستاد رادس بالعاصمة التونسية، فى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت تونس، السادسة بتوقيت القاهرة.