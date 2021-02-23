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ننشر نص حكم مركز التسوية والتحكيم ببطلان لائحة الزمالك

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القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365، نص حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضى بخصوص بطلان لائحة نادى الزمالك التى تم اعتمادها فى عام 2019 وما ترتب عليها من آثار، فى الدعوى المرفوعة من ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق، حيث كان ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق أقام الدعوى رقم 15 لسنة 3 ق لعام 2019 وتداولت بالجلسات حتى صدر الحكم النهائي اليوم.

 

وحصل الخليج 365 على صورة من حكم مركز التسوية والتحكيم الصادر بتاريخ اليوم، برئاسة المستشار أحمد عبد التواب عثمان وعضوية المستشار عبد العزيز محمد والمستشار محمد حسن وحضور الأستاذ محمد علاء أمين السر.

وسبق وأصدر مركز التسوية والتحكيم حكم "درجة أولي" ببطلان لائحة نادي الزمالك بتاريخ يوم 28 أكتوبر الماضى، وبعد صدور الحكم قامت اللجنة الأوليمبية المصرية بالطعن عليه وتضامن معها مرتضي منصور رئيس الزمالك السابق.

وأصدر مركز التسوية والتحكيم اليوم، حكمه النهائي ببطلان لائحة الزمالك ورفض الطعن المقدم من اللجنة الأوليمبية وكذلك مرتضي منصور، حيث ذكر الحكم أنه ليس له صفة في الوقت الحالي بالنادي، بعد صدور قرار بإيقافه ومجلسه.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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