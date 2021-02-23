شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر نص حكم مركز التسوية والتحكيم ببطلان لائحة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365، نص حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضى بخصوص بطلان لائحة نادى الزمالك التى تم اعتمادها فى عام 2019 وما ترتب عليها من آثار، فى الدعوى المرفوعة من ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق، حيث كان ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق أقام الدعوى رقم 15 لسنة 3 ق لعام 2019 وتداولت بالجلسات حتى صدر الحكم النهائي اليوم.
وسبق وأصدر مركز التسوية والتحكيم حكم "درجة أولي" ببطلان لائحة نادي الزمالك بتاريخ يوم 28 أكتوبر الماضى، وبعد صدور الحكم قامت اللجنة الأوليمبية المصرية بالطعن عليه وتضامن معها مرتضي منصور رئيس الزمالك السابق.
وأصدر مركز التسوية والتحكيم اليوم، حكمه النهائي ببطلان لائحة الزمالك ورفض الطعن المقدم من اللجنة الأوليمبية وكذلك مرتضي منصور، حيث ذكر الحكم أنه ليس له صفة في الوقت الحالي بالنادي، بعد صدور قرار بإيقافه ومجلسه.