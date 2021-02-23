شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر نص حكم مركز التسوية والتحكيم ببطلان لائحة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365، نص حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضى بخصوص بطلان لائحة نادى الزمالك التى تم اعتمادها فى عام 2019 وما ترتب عليها من آثار، فى الدعوى المرفوعة من ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق، حيث كان ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق أقام الدعوى رقم 15 لسنة 3 ق لعام 2019 وتداولت بالجلسات حتى صدر الحكم النهائي اليوم.

وحصل الخليج 365 على صورة من حكم مركز التسوية والتحكيم الصادر بتاريخ اليوم، برئاسة المستشار أحمد عبد التواب عثمان وعضوية المستشار عبد العزيز محمد والمستشار محمد حسن وحضور الأستاذ محمد علاء أمين السر.