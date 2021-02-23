شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغادر تنزانيا في رحلة العودة للقاهرة بعد الخسارة من سيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مطار دار السلام في طريق ‏عودتها إلى القاهرة، بعد الانتهاء من مواجهة سيمبا التنزاني، التي أقيمت عصر اليوم على استاد ‏مكابا في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وانتهت بفوز بطل تنزانيا بهدف نظيف.

وكانت البعثة قد غادرت استاد مكابا عقب نهاية مباراة سيمبا التنزاني مباشرة، وتوجهت إلى ‏مطار دار السلام في طريق عودتها إلى القاهرة.‏

وأغلق الجهاز الفني ملف مواجهة سيمبا التي أقيمت في تنزانيا وسط أجواء استثنائية، من ‏بينها ارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة.‏

وأكد بيتسو موسيماني، المدير الفني، أن الأهلي قادر على حسم الصعود إلى دور ربع النهائي ‏في دوري أبطال إفريقيا، خاصة أن مشوار دور المجموعات مضى منه لقاءان فقط وما زال ‏متبقيا 4 مباريات.

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وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: «لا يزال أمامنا 4 مباريات متبقية لتحقيق هدف الصعود، وسنعمل على ذلك بداية من المباراة المقبلة».

وأكد أن الأهلي دخل مباراة سيمبا بهدف اللعب على الاستحواذ في منتصف الملعب، وأتيحت له فرص في الشوط الأول لكن لم تترجم لأهداف، ومثل هذه المباريات تتأثر بهدف أو فرصة.

وأشار موسيماني إلى أن المباراة كان من الممكن أن تلعب في ظروف أفضل من هذه الأجواء الصعبة، لكن علينا التعامل مع الخسارة بشكل احترافي والتفكير فيما هو قادم.

واختتم موسيماني تصريحاته بالتأكيد أنه مدرب محترف ولا يشغله حضور الجماهير ما دام «كاف» قرر ذلك، ولكن الأجواء التي أقيمت فيها المباراة لا تحدث في أي مكان في العالم.