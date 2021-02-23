شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو: لعبنا على الفوز أمام تونجيث وعانينا مشكلة الطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن مباراة تونجيث السنغالي اليوم في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا كانت صعبة، كما هنأ لاعبي فريقه ولاعبي تونجيث على تقديم مباراة قوية وسط أجواء حارة، موضحا أن كلا الفريقين قدم أقصى جهد في اللقاء.

أضاف باتشيكو خلال المؤتمر الصحفى أن كلا الفريقين لعب للفوز، ولكن من وجهة نظره أن الزمالك كان الأفضل خلال شوطي المباراة وسنحت له الكثير من الفرص، ولم تكن هناك هجمات خطيرة للفريق المنافس على مرمى الزمالك.

تابع المدير الفني للزمالك أن الفريق عانى مشاكل في رحلة الطيران، ولكنه قدم مجهودا جيدا في اللقاء، وشدد على أن الأبيض مطالب بالاستمرار في مشواره نحو المنافسة، وسيلعب للفوز في المباريات القادمة.

وتعادل فريق الزمالك سلبيًا مع نظيره تونجيث السنغالى، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد اب ديور فى السنغال، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدورى أبطال افريقيا، ليهدر الفارس الأبيض فوزًا سهلاً على مضيفه الذى ظهر بمستوى متواضع.

بهذه النتيجة يصبح ترتيب مجموعة الزمالك كالتالى.. الترجى التونسى فى المقدمة بثلاث نقاط، والزمالك فى المركز الثانى بنقطتين، ومولودية الجزائر فى المركز الثالث برصيد نقطة، وتونجيث السنغالى فى المركز الأخير بنقطة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجى الرياضى، يوم 6 مارس المقبل بالجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، وتقام المباراة باستاد رادس بالعاصمة التونسية، فى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت تونس، السادسة بتوقيت القاهرة.