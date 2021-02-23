شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل لـ"تليفزيون الخليج 365": قرارات مثيرة للجدل للحكم الكاميرونى فى لقاء الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل الخبير التحكيمى في الاستوديو التحليلي لتليفزيون الخليج 365 الذي يقدمه محمد مراد أن الدولي الكاميرونى اليوم بيانت كانت قراراته مثيرة للجدل رغم انه لم يتعرض لاختبارات مؤثرة خلال أدارته لفعاليات مواجهة الأهلي وسيمبا التنزانى التي أقيمت اليوم ضمن فعاليات دور المجموعات بدورى ابطال افريقيا وانتهت بفوز الفريق التنزانى بهدف دون رد.





دفع لاعب الاهلى لمهاجم سيمبا أشار عقل ان الحكم الكاميرونى لم يكن موفقا عندما سمح باستمرار اللعب بعدما دفع اليوديانج لاعب الأهلي مهاجم سيمبا في ظهرة داخل منطقة جزاء الأحمر وكانت ترتقى الى ركلة جزاء طبقا للقانون في الدقيقة 3 من عمر اللقاء في الوقت الذى موفقا عندما سمح باستمرار اللعب عندما تحايل مهاجم سيمبا في الكرة المشتركة مع حارس الأحمر الشناوي لكنه اغفل اشهار البطاقة الصفراء للمهاجم للتحايل و ركلة غير مباشرة لصالح الأهلي طبقا للقانون في الدقيقة 70 من عمر اللقاء.

قال عقل ان الحكم بذل جهدا بدنيا كبيرا محاولا التواجد بالمكان المناسب و وحاول الخروج من طريق الكرة ومحيط اللعب لإيجاد زاوية رؤية مناسبة لكنها ظل يتحرك وظل يتحرك طولي " مستقيم " بين خطى منطقتي الجزاء اغلب فترات اللقاء وحاول توزيع الجهد البدني مما جعله ينهى اللقاء كما بدا بدنيا .

تابع عقل أن الحكم الكاميرون واجه مشكلة في سوء تقدير الفرق بين التهور والإهمال وبالتالي اغفل اشهار البطاقة الصفراء في اكثر من مناسبة طبقا للقانون ابرزها لثنائي الفريق التنزانى مانوايل و دليونج في الوقت الذى لم يكن حاسما في اعتراض حمدى فتحى لاعب الأهلي عقب اشهار البطاقة الصفراء له في الدقيقة 62 حتى لو كان انذر غير مستحق كما ان الحكم لم يكن دقيقا في تقدير الوقت بدل الضائع في نهاية الشوط الثاني والذى يقدر الى7 الى 8 دقائق على الأقل طبقا للقانون رغم انه احسن تقدير الوقت بدل الضائع في الشوط الأول من اللقاء.

واسترسل عقل ان الحكم رغم انه من النخبة بالقارة السمراء الا انه دائما يكون مثير للجدل في القرارات المؤثرة خلال المباريات التي يظهر فيها حتى انه كان يطلق الصافرة متأخرا جدا في التسلل رغم ان المساعدين كانوا دائما موجودين في الميعاد طبقا للقانون كما انه لم يكن كان تطبيق لتقنية الـ" VAR" لكن هناك تواصل من خلال "الكومينكيشن سيستم " السماعات .

واصل عقل ان المساعدين تمتعوا بيقظة وتمركز جيد خلال المباراة خاصه المحكمة التي تولت مهام المساعد الثاني أشار الثنائي على 5 حالات تسلل في توقيت مناسب في الوقت الذى سمحوا استمرار اللعب في اكثر من هجمة مؤثرة وتعاونوا مع الحكم في إدارة المباراة طبقا للقانون في الوقت الذى سيطرة الحكم الرابع المنطقة الفنية وتعامل مع الأجهزة الفنية بشكل جيد وادى مهامه وتعاون مع الحكم في أدارة اللقاء طبقا للقانون.

في سياق متصل قال عقل انه يجب أن يكون معيار تقدير الأخطاء الفنية الإدارية واحد دون النظر الى نتيجة المباراة او طرفيها لكن يبقى فقط تطبيق القانون وتحقيق العدالة المعيار الأساسي دائما لقضاة الملاعب .