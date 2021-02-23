شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى و الزمالك فى ربع نهائى كأس مصر لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت على مدار اليوم الثلاثاء مواجهات قوية فى إطار دور ربع نهائى كأس مصر لسيدات كرة اليد للموسم المحلى 2020 / 2021، وشهدت هذه الجولة فوز كل من الأهلى على الطيران 40/17 والشمس على سموحة 34/29 والزمالك على الوطنى بركة السبع 33/12 .

وتقام الجولة الـ27 بدورى العمومى يوم السبت المقبل بلقاءات بين كل من هليوليدو مع الشمس وأصحاب الجياد مع الزهور وتسامبيون الرحاب مع 6 أكتوبر والجزيرة مع مدينة نصر وحلوان مع الطيران والمعادى مع هليوبوليس ومنوف مع الزمالك والأهلى مع سبورتنج.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد اليوم إيقاف دورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2002 عقب الجولة الـ 16 المحدد لها يومى الخميس والجمعة المقبلين لمشاركة منتخب الناشئين فى بطولة أفريقيا بالمغرب المقرر إقامتها فى شهر مارس المقبل.

وتشهد مباريات الجولة الـ16 مواجهات بين كل من الزهور مع الجزيرة والبنك الأهلى مع هليوبولس والزماك مع الشمس وأصحاب الجياد مع طلائع الجيش والمعادى مع سموحة وحدائق الأهرام مع سبورتنج و الطيران مع الأهلى.