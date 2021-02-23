هشام نصر: ما يحدث يدل على تعمد إيقاف مسيرتنا واللوائح تحكم القرارات

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القاهرة - سامية سيد - أكد هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد، أن ما يحدث حاليا تفسيره الوحيد هو تعمد عرقلة مسيرة كرة اليد المصرية، واللوائح هي من تحكم قرارات اتحاد اليد.

وقال هشام نصر خلال مؤتمر صحفى اليوم: "نستنجد بالدولة المصرية وسنقوم باتخاذ خطوات الطعن للجوء حتى الكاس، وما يحدث معنا الآن تفسيره الوحيد هو تعمد إيقاف مسيرة كرة اليد المصرية، وعوقبت مرتين واستجابت لمطالبتى بالخروج من الفقاعة بعد اعتبار الواقعتين اختراق الفقاعة".

وأضاف: "فى نهائى البطولة أجرينا أنا وحسن مصطفى تيست سريع نتيجته جاءت عقب ثلث ساعة للكشف على كورونا لنزول أرض الملعب، وكشفت لهم أن نتيجتى سلبية والتى ظهرت قبل اعتبار الموقف اختراق الفقاعة"

وأوضح هشام نصر: "طلبت من أعضاء مجلس إدارة اتحاد اليد عدم حضور المؤتمر الصحفى حتى أجنبهم عقوبات إضافية، أرفض الاستقالة الجماعية لمجلس اتحاد اليد من أجل الحفاظ على مسيرة المنتخبات، على الرغم من أن لاعب الدنمارك صرح على السوشيال ميديا بتصريحات سيئة عن البطولة، ولم يحدث شيء، بس كدة أفضل إحنا اللى نتعاقب، وأقول رفقا بمصر".

وتابع هشام نصر: "لائحة اتحاد اليد لا يوجد بها من ينوب عن رئيس الاتحاد و بالتالى أمين الصندوق يتولى شئون الاتحاد، واللوائح تحكم قرارات اتحاد اليد، وليس عندنا ألوان داخل الاتحاد وهذا سر نجاحنا".

وأضاف هشام نصر: "من حق أى فريق تقديم احتجاج عن التحكيم، سلوفينيا قدمت احتجاج على نتيجة مباراتها مع مصر وأترد عليها ولم نغضب، فمباراة السويد إحنا اعترضنا على أداء الحكام بشكل طبيعى، مش شايف فيها حاجة خالص".

واستطرد هشام نصر: "وسط تحقيق إنجاز صفر كورونا فى موعد سفر جميع البعثات بعد عزل المصابين من الفرق الحاضرين بالفيروس حتى غادروا سلبى، يتم إيقافى، والرئيس عبد الفتاح السيسى هنأنا فى المباراتين التى خسرنا فيهم دليل على شعوره بحجم الإنجازات".

وأضاف هشام نصر: "لماذا لم يعاقب الاتحاد الدولى لكرة اليد منتخب سلوفينيا الذى طلبت أكل من خارج الفندق من خارج الفقاعة وكان يوجد مندوبين الاتحاد الدولى يتواجدون فى أماكن غير مخصصة الفقاعة ولم يعاقبوا وحالات أخرى مماثلة، والاتحاد الدولى لكرة اليد عاقبنى مرتين الأولى خلال البطولة والثانية الآن".

وتابع هشام نصر: "لمصلحة مين هذا القرار والمنتخب يقترب من المشاركة فى الأولمبياد معتبرا أن هذا القرار على مصر وليس شخصه خاصة أن الاتحاد يحتاج إلى إمضاء العديد من السفريات المهمة للمنتخب وأوراق".

وأوضح هشام نصر: "عقوبة الشحات وكهربا كانت استبعاد مباراة مش سنة، وهذا موجود فى أنهى لائحة والكورونا وباء مستحدث، صعبان عليا تكون هذه مكافأة البلد بعد كل هذه النجاحات، واللى باعتلى القرار هو من نزل معى ارض الملعب للتواجد فى المكان المخصص فى الفقاعة".