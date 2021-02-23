شكرا لقرائتكم خبر عن شريف عبد الفضيل يحذر من هجوم بعض جماهير الأهلى على اللاعبين عقب خسارة سيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد شريف عبد الفضيل، نجم الأهلى السابق، بعض جماهير القلعة الحمراء، التى هاجمت لاعبى الفريق والمدرب بيتسو موسيمانى، بعد الخسارة أمام سيمبا التنزانى، بهدف نظيف، ضمن لقاءات المجموعة الثانية من بطولة دورى أبطال إفريقيا، مشيرا إلى أن خسارة مباراة ليس النهاية، مطالبا بعدم انسياق الجماهير وراء البعض لإسقاط الفريق.

وكتب عبد الفضيل، عبر حسابه على تويتر: "ما هذا الهجوم الغريب على اللاعبين والمدرب، هذه مباراة فى منتصف المشوار وليست النهاية، أكيد هناك أخطاء، جمهورنا الحبيب لا يجب أن ننساق وراء البعض لإسقاط الفريق، ولكن نحن روح الفريق، شجع لآخر نفس، هذا ما تعودنا عليه من جمهورنا العظيم".



شريف عبد الفضيل

وخسر فريق الأهلى من سيمبا بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما عصر اليوم، الثلاثاء، بملعب "مكابا" فى مدينة تنزانيا بدار السلام ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

سجل هدف سيمبا ميكويسونى فى الدقيقة 31 عبر تصويبة قوية، وقد الأهلى عرض متواضع على مدار الـ90 ولم ينشط إلا فى الدقائق الأخيرة لكنها لم تكن كافية للفوز أو إدراك التعادل.

وتلقى الأهلى أول هزيمة فى البطولات الأفريقية على يد سيمبا التنزانى فى المباراة التى أقيمت بينهما بإستاد دار السلام بالعاصمة التنزانية بهدف مقابل للاشئ بعدما حافظ المارد الأحمر على سجله خالى من الهزائم لمدة 450 يوما.

وتعود أخر هزيمة للأهلى فى البطولات الأفريقية عندما خسر أمام النجم الساحلى بتاريخ 29 نوفمبر 2019 بالجولة الأولى من دور المجموعات بإستاد رادس بهدف مقابل للاشيء .

كما تعد هزيمة اليوم هى الثالثة للأهلى أمام سيمبا على أرضه، مرتين الأولى كانت عام 1985 فى ذهاب دور الـ 16 من بطولة ابطال الكؤوس 2-1، والثانية بهدف دون رد فى دورى أبطال أفريقيا 2019 .