شكرا لقرائتكم خبر عن هشام نصر: قرار إيقافى ظلم وتلكيك.. وليه مش 3 أو 6 شهور إشمعنى سنة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد، أن قرار إيقافى لمدة عام كان تلكيكة ومحاولة لوقف مسيرة كرة اليد المصرية، وأطالب الدولة المصرية بمحاولة رفع هذا الظلم.

وقال هشام نصر في تصريحات خاصة: "أولا سنلجأ للدولة متمثلة في الوزير والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية لكى يكونوا معانا في محاولة لحل هذه المشكلة أو أنا بعتبره ظلم لمحاولة رفع هذا الظلم عندنا خطوات قانونية أول ما يجيلنا أسباب الوقف هيتم دراستها والرد عليها قانونيا وسيتم الطعن عليسها سواء في الاتحاد الدولى أو الكاس لو مفيش استئناف عندهم".

وأضاف هشام نصر: "أشمعنى سنة مش عارف ليه مش 6 شهور أو 3 شهور ودى مدة اعتقد قاسية جدا، وحتى لو كان إيقافى كان تلكيكة أنا امتثلت للعقوبة وبعد شهرين جاى تعاقبنى تانى وإيقاف سنة".

وأوضح هشام نصر: "طبعا هستشهد بما حدث في البطولة من منتخب سلوفينيا ومن كان معى ولم يكن داخل الفقاعة ولم يتم عقابهم والمفروض منقولش الكلام ده البطولة انتهت والعالم كله منبهر بمصر وأنا مصري أطلع أقول كدة".