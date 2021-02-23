شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحليم يُشيد بأداء الزمالك أمام تونجيث ويطالب اللاعبين بنسيان أول جولتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عبد الحليم على مدير الكرة بالفريق الأول بنادى الزمالك، على التوجه لغرفة خلع الملابس عقب مباراة تونجيت السنغالي، وأشاد بالأداء، وأكد للاعبين أنهم كانوا قادرين على تحقيق الفوز لولا سوء التوفيق.

وأعرب عبد الحليم عن ثقته في قدرات اللاعبين لحجز تذكرة التأهل عن المجموعة، مطالبًا إياهم بنسيان نتيجة أول جولتين والتركيز فيما هو قادم من المباريات.

وتعادل فريق الزمالك سلبيًا مع نظيره تونجيث السنغالى، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد اب ديور فى السنغال، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدورى أبطال افريقيا، ليهدر الفارس الأبيض فوزًا سهلاً على مضيفه الذى ظهر بمستوى متواضع.

بهذه النتيجة يصبح ترتيب مجموعة الزمالك كالتالى.. الترجى التونسى فى المقدمة بثلاث نقاط، والزمالك فى المركز الثانى بنقطتين، ومولودية الجزائر فى المركز الثالث برصيد نقطة، وتونجيث السنغالى فى المركز الأخير بنقطة.