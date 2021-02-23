شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تونجيث السنغالي : أنا زملكاوي منذ الصغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد بابكار نداي رئيس نادي تونجيث السنغالي أنه يعتبر نفسه مشجعا كبيرا لنادي الزمالك منذ الصغر ويتابع تاريخه العظيم وبطولاته.

وقال رئيس تونجيث فى تصريحات نقلها الموقع الرسمي لنادي الزمالك، أنه يعشق النادي الأبيض منذ الصغر ويشجعه ويتابع أخبار أولا بأول.

وحرص بابكار نداي على توجيه الشكر للواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس نادي الزمالك على درع النادي الذي قام بمنحه للمضيف السنغالي وأضاف أنه أمر رائع يدل على عراقة النادي الأبيض الذي يعد الأكبر في أفريقيا.

وحرص اللواء عماد عبد العزيز، على تكريم باباكار نداي رئيس نادي تونجيت بين شوطي مباراة الزمالك وتونجيت السنغالي، المقامة حاليا فى السنغال ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقام مجلس الزمالك بمنح درع النادي وهدية تذكارية من القلعة البيضاء لمضيفه تونجيت السنغالي في حضور إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك للتأكيد على العلاقة الطيبة بين الناديين والشعبين المصري والسنغالي.

ولا يزال التعادل السلبي قائم بين الزمالك وتونجيت قبل انتهاء المباراة بـ 10 دقائق، ويقدم النادي الأبيض أداء جيد أمام أصحاب الأرض، لكن وضح تأثر اللاعبين بشدة بسبب سوء أرضية الملعب.