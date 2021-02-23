شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم فاروق: الزمالك غير قادر على إنهاء الفرص ومباراة الترجى فاصلة للتأهل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هيثم فاروق نجم فريق الزمالك أن لاعبى الفريق الأبيض غير قادرين على إنهاء الفرص وتسجيل الأهداف خلال المباراتين السابقتين في بطولة دورى أبطال إفريقيا، وهذا الأمر مثير للاهتمام من قبل الجمهور .

وأوضح هيثم فاروق خلال تصريحات تلفزيونية أن فريق الزمالك أتيحت له أكثر من 10 فرص محققة للتهديف فى مباراة اليوم أمام تونجيت السنغالي، ولكن فشل جميع لاعبى الفريق الأبيض في التسجيل والمباراة القادمة أمام الترجى التونسى فاصلة في تأهل الزمالك للدور المقبل.

وأشار هيثم فاروق أن المباراة القادمة لفريق الزمالك أمام الترجى بملعب رادس ليست سهلة ولكن الملعب سوف يساعد لاعبى الأبيض على الظهور بشكل جيد لجودة أرضية الملعب.

وتعادل فريق الزمالك سلبيًا مع نظيره تونجيث السنغالى، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد لات ديور فى السنغال، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدورى أبطال افريقيا، ليهدر الفارس الأبيض فوزًا سهلاً على مضيفه الذى ظهر بمستوى متواضع.

بهذه النتيجة يصبح ترتيب مجموعة الزمالك كالتالى.. الترجى التونسى فى المقدمة بثلاث نقاط، والزمالك فى المركز الثانى بنقطتين، ومولودية الجزائر فى المركز الثالث برصيد نقطة، وتونجيث السنغالى فى المركز الأخير بنقطة.