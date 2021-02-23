شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة.. سيطرة ومحاولات زملكاوية على مرمى تونجيث لتسجيل هدف التقدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال التعادل السلبى مسيطرًا على لقاء تونجيث السنغإلى والزمالك بعد مرور 60 دقيقة من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد اب ديور فى السنغال، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدورى أبطال افريقيا.

مع انطلاق الشوط الثانى حاول الزمالك تسجيل هدف التقدم، حيث حاول أحمد فتوح المرور من وسط دفاعات تونجيث، وبعدها سدد فرجانى ساسى كرة مرت أعلى المرمى، وف الدقيقة 50 ضغط ألفريق السنغإلى لكن بدون جدوى، قبل أن تعود السيطرة للفارس الأبيض، وإهدار فرصة أخرى فى الدقيقة 54.

المباراة كانت بضغط مكثف من الفريق السنغإلى، وفى الدقيقة الثالثة وقع لاعب تونجيث فى مصيدة التسلسل ليُحرم من فرصة محققة لأول تهديد لمرمى محمود جنش، ومع الدقيقة 5 ضغط الزمالك عن طريق الأطراف، ومرر حمزة المثلوثى كرة عرضية مثلت خطورة على مرمى ألفريق السنغإلى.

وفى الدقيقة 7 أهدر أسامة فيصل فرصة تسجيل هدف التقدم، بعدما تصدى لها الحارس بأى سيسيه وحولها لضربة ركنية، ظل الزمالك ضاغط على ألفريق السنغالى، وفى الدقيقة 13 حصل فريق تونجيث على ضربة ركنية كانت الأخطر على مرمى الزمالك، وتحولت لضربة ركنية أخرى انتهت باستحواذ محمود جنش على الكرة.

بعد الدقيقة 15 توقفت المباراة بسبب سقوط لاعب تونجيث السنغالى الذى تلقى العلاج داخل الملعب، وظلت الكرة منحصرة فى وسط الملعب بين ألفريقين حتى الدقيقة 20 والتى شهدت هجمة خطرة للفريق السنغإلى، وفى الدقيقة 26 شن تونجيث أخطر هجمة على مرمى جنش، وكاد أن يُسجل منها هدف التقدم، وفى الدقيقة 29 سقط طارق حامد بعد إلتحامه مع لاعب ألفريق السنغالى وتلقى اللاعبان العلاج لينهضا ويستكملا اللقاء.

فى الدقيقة 32 شن الزمالك هجمة خطرة عن طريق أشرف بن شرقى الذى مرر كرة عرضية من الجبهة اليسرى سددها حسام أشرف لتخرج لضربة ركينة، نفذها بن شرقى لكن بدون خطورة على مرمى تونجيث.

وتوقفت المباراة فى الدقيقة 36 من أجل شرب المياه فى ظل ارتفاع درجات الحرارة، بعدها هدأت الأوضاع واحتسب الحكم دقيقتين وقت بدل ضائع، لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"، خط الدفاع: أحمد فتوح– محمود علاء – محمد عبد الغنى- حمزة المثلوثي، خط الوسط: طارق حامد – فرجانى ساسى – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما- أشرف بن شرقي، خط الهجوم: أسامة فيصل.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من، محمد عواد وعبد الله جمعة وإسلام جابر وإمام عاشور وحسام عبد المجيد ومروان حمدى وحسام أشرف.

فيما ضم تشكيل تونجيث كلاً من.. حراسة المرمى: بأى سيسيه، خط الدفاع: بابى ديوب – باب ندأى – مالك ندوى – باباكر سار، خط الوسط: ممادو سيك – الحاجى بالدى – بأولو باسيني، خط الهجوم: جبريل سيلا – بيب مامادو سو – بابا ساكو.

ويحتل الزمالك المركز الثانى برصيد نقطة وأحدة، حيث جاء ترتيب المجموعة بوجود الترجى فى المقدمة برصيد 3 نقاط، وخلفه الزمالك برصيد نقطة وأحدة، ثم مولودية الجزائر فى المركز الثالث بنفس الرصيد، ويقبع بطل السنغال فى المركز الأخير بلا نقاط.

وسبق وألتقت ألفرق المصرية مع نظيرتها السنغالية فى 5 مواجهات لم تحقق فيها ألفرق المصرية ألفوز، بل انتهت 4 منها الخسارة، مقابل تعادل وحيد فقط، حققه الأهلى .

الزمالك ألتقى مع دنيامبور السنغإلى عام 2000، فى إياب دور الثمانية من ابطال الكؤوس الافريقية، وخسر الأبيض بهدف بالسنغال.

وفى النسخة الماضية من البطولة خسر الزمالك امام جينيراسيون فوت بنتيجة 2\1، خارج الأرض أيضا.

بالآنتقال إلى الأهلى التقى مع جان دراك فى عام 2000 بدورى ابطال افريقيا وانتهى اللقاء بالتعادل الايجابى بهدف لكل منهما، وفى عام 2002 خسر الأحمر من نفس ألفريق بدور المجموعات من بطولة افريقيا بهدفين مقابل هدف بالسنغال أيضا .

ولم تتوقف مواجهات ألفرق المصرية مع أندية السنغال عند الأهلى والزمالك فقط، فسبق والتقى مصر المقاصة مع جينيراسيون فوت بالدور التمهيدى من دورى ابطال افريقيا، وخسر ألفرق ألفيومى بهدفين دون رد .

مع انطلاق الشوط الثانى حأول الزمالك تسجيل هدف التقدم، حيث حأول أحمد فتوح المرور من وسط دفاعات تونجيث، وبعدها سدد فرجانى ساسى كرة مرت أعلى المرمى، وف الدقيقة 50 ضغط ألفريق السنغإلى