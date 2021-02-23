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سموحة يتعادل مع طلائع الجيش بهدف لمثله وديا

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القاهرة - سامية سيد - تعادل فريقا طلائع الجيش وسموحة بهدف لمثله وديا فى المباراة التى جرت بينهما باستاد جهاز العسكرى فى إطار استعدادات الفريقين للجولة الخامسة عشر بالدورى .

سموحه
سموحه

 

أحرز هدف سموحة إبراهيم سامى ، وتعادل محمد جمال لطلائع الجيش، فى لقاء حرص فيه المديرون الفنيون أحمد سامى المدير الفنى لسموحة، وعبد الحميد بسيونى المدير الفنى للطلائع إلى تجربة البدلاء للوقوف على مستواهم استعدادا للاستعانة بأحدهم فى أى وقت، خاصة فى ظل ضغط المباريات وحاجة المدربين لجميع اللاعبين .

سموحه 2
سموحه 2
سموحه 4
سموحه 4

كان سموحة تعادل فى آخر مبارياته بالأمس أمام المصرى بهدف لمثله، تقدم الأخير عن طريق عمر كمال عبد الواحد من ضربة جزاء ، وتعادل عبد الكبير الوادى للفريق السكندرى.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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