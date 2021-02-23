شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتعادل مع طلائع الجيش بهدف لمثله وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريقا طلائع الجيش وسموحة بهدف لمثله وديا فى المباراة التى جرت بينهما باستاد جهاز الرياضة العسكرى فى إطار استعدادات الفريقين للجولة الخامسة عشر بالدورى .



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أحرز هدف سموحة إبراهيم سامى ، وتعادل محمد جمال لطلائع الجيش، فى لقاء حرص فيه المديرون الفنيون أحمد سامى المدير الفنى لسموحة، وعبد الحميد بسيونى المدير الفنى للطلائع إلى تجربة البدلاء للوقوف على مستواهم استعدادا للاستعانة بأحدهم فى أى وقت، خاصة فى ظل ضغط المباريات وحاجة المدربين لجميع اللاعبين .



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كان سموحة تعادل فى آخر مبارياته بالأمس أمام المصرى بهدف لمثله، تقدم الأخير عن طريق عمر كمال عبد الواحد من ضربة جزاء ، وتعادل عبد الكبير الوادى للفريق السكندرى.