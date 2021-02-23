شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يكرم رئيس منطقة الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، رئيس منطقة حكام الغربية برئاسة وليد عبد العزيز بعد على هامش نهائي دوري مراكز الشباب بمحافظة الغربية في نسخته الثامنة بين فريقي مركز شباب شبرا ملس ومركز شباب بلقينا، والتي انتهت بفوز فريق شبراملس بضربات الجزاء الترجيحية عقب انتهاء شوطي المباراة بالتعادل الإيجابي 1/1 وذلك بحضور النائب محمود أبو حسين عضو مجلس الشيوخ وأحمد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالغربية.

جاء تكريم محافظ الغربية للجنة الحكام بعد المجهودات المبذولة في دوري مراكز الشباب خلال الفترة الماضية ، وخروج لقاء اليوم بصورة جيدة.

يُذْكَر أن فريق مركز شباب شبراملس الفائز سوف يشارك في مسابقة دوري مراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

فى سياق مغاير ، وافق الاتحاد المصرى لكرة القدم، على طلب لجنة الحكام بمكافأة الحكم أحمد العدوي حكم مباراة سموحة والمصري ضمن مسابقة الدوري الممتاز ومحمد عباس قابيل حكم الفيديو ومساعده حمادي القلاوي لشجاعتهم في تطبيق القانون بعد نهاية المباراة ولجوء الحكم إلى تقنية الفيديو واحتسابه بناء على ذلك لضربة جزاء صحيحة وآدائها.