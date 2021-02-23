شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الزمالك بعد التعادل مع تونجيث وموعد المباراة المقبلة فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، نقطة بالتعادل السلبى مع تونجيث السنغالى فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد اب ديور فى السنغال، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدورى أبطال افريقيا.

ترتيب مجموعة الزمالك "الرابعة"

وجاء ترتيب مجموعة الزمالك "المجموعة الرابعة" بعد تلك النتيجة كالتالى.. الترجى التونسى فى المقدمة بثلاث نقاط، والزمالك فى المركز الثانى بنقطتين، ومولودية الجزائر فى المركز الثالث برصيد نقطة، وتونجيث السنغالى فى المركز الأخير بنقطة.

ومن المنتظر أن تقام مباراة الترجى التونسى أمام مولودية الجزائر في ختام مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، على ملعب "5 جويلية" في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء.

موعد مباراة الزمالك المقبلة فى دورى الأبطال

يستعد الزمالك امواجهة الترجى الرياضى، يوم 6 مارس المقبل بالجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، وتقام المباراة باستاد رادس بالعاصمة التونسية، فى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت تونس، السادسة بتوقيت القاهرة.