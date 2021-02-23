شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد حسن : إدارة موسيماني للمباريات " مش مفهومة " ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد عبد الحميد حسن نجم النادي الأهلي السابق إدارة بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي لمباراة سيمبا التنزاني التي خسرها الأحمر بهدف دون رد فى الجولة الثانية لدوري أبطال أفريقيا بسبب التشكيل الذى بدأ به لقاء اليوم ، والدفع بـ3 لاعبين في خط الوسط المدافع.

تابع عبد الحميد حسن في الأستوديو التحليلي بـ " الخليج 365" لمباراة الأهلي و سيمبا أن موسيماني دفع بعدد من لاعبي الوسط المدافع للاستحواذ والتأمين الدفاعي والأولي كان الدفع بلاعب مهاري مثل أفشة من بداية اللقاء ، وعموما تشكيل موسيماني في العديد من المباريات " غير مفهوم ".

أضاف عبد الحميد حسن أن مباريات الأهلي القادمة ستكون صعبة ومطالب بتحقيق الفوز في جميع المباريات المقامة على ملعبه خاصة أن سيمبا فاز خارج ملعبه على فيتا كلوب ، و أيضا فيتا فاز خارج ملعبه على المريخ السوداني 4 / 1 ، ولكن الأهلي قادر كعادته على التأهل للدور التالي وتصدر مجموعته.

تراجع الأهلى للمركز الثالث في المجموعة الأولى بدورى أبطال أفريقيا بعد الهزيمة المفاجئة التي منى بها الفريق اليوم خارج ملعبه أمام سيمبا التنزانى بهدف مقابل للاشئ ليتجمد رصيده عند 3 نقاط وبفارق الأهداف عن فيتا كلوب الكونغولى صاحب المركز الثانى الذى استعاد عافيته محققا الفوز خارج ملعبه على المريخ السودانى بأربعة أهداف مقابل هدف

واعتلى سيمبا التنزانى صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط ، جمعهم من الفوز في المباراة الأولى خارج ملعبه على فيتا كلوب بهدفين مقابل هدف ، وفاز في اللقاء الثانى اليوم على الأهلى بهدف مقابل للاشى .