شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفرط في فوز سهل أمام تونجيث ويعود للقاهرة بـ"نقطة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق الزمالك سلبيًا مع نظيره تونجيث السنغالى، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد اب ديور فى السنغال، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدورى أبطال افريقيا، ليهدر الفارس الأبيض فوزًا سهلاً على مضيفه الذى ظهر بمستوى متواضع.

بهذه النتيجة يصبح ترتيب مجموعة الزمالك كالتالى.. الترجى التونسى فى المقدمة بثلاث نقاط، والزمالك فى المركز الثانى بنقطتين، ومولودية الجزائر فى المركز الثالث برصيد نقطة، وتونجيث السنغالى فى المركز الأخير بنقطة.

أحداث الشوط الأول

المباراة بدأت بضغط مكثف من ألفريق السنغالى، وفى الدقيقة الثالثة وثع لاعب تونجيث فى مصيدة التسلسل ليُحرم من فرصة محققة لأول تهديد لمرمى محمود جنش، ومع الدقيقة 5 ضغط الزمالك عن طريق الأطراف، ومرر حمزة المثلوثى كرة عرضية مثلت خطورة على مرمى الفريق السنغالى.

وفى الدقيقة 7 أهدر أسامة فيصل فرصة تسجيل هدف التقدم، بعدما تصدى لها الحارس باى سيسيه وحولها لضربة ركنية، ظل الزمالك ضاغطا على الفريق السنغالى، وفى الدقيقة 13 حصل فريق تونجيث على ضربة ركنية كانت الأخطر على مرمى الزمالك، وتحولت لضربة ركنية أخرى انتهت باستحواذ محمود جنش على الكرة.

بعد الدقيقة 15 توقفت المباراة بسبب سقوط لاعب تونجيث السنغالى الذى تلقى العلاج داخل الملعب، وظلت الكرة منحصرة فى وسط الملعب بين الفريقين حتى الدقيقة 20 والتى شهدت هجمة خطرة للفريق السنغالى، وفى الدقيقة 26 شن تونجيث أخطر هجمة على مرمى جنش، وكاد أن يُسجل منها هدف التقدم، وفى الدقيقة 29 سقط طارق حامد بعد التحامه مع لاعب ألفريق السنغإلى وتلقى اللاعبان العلاج لينهضا ويستكملا اللقاء.

فى الدقيقة 32 شن الزمالك هجمة خطرة عن طريق أشرف بن شرقى الذى مرر كرة عرضية من الجبهة اليسرى سددها حسام أشرف لتخرج لضربة ركينة، نفذها بن شرقى لكن بدون خطورة على مرمى تونجيث.

وتوقفت المباراة فى الدقيقة 36 من أجل شرب المياه فى ظل ارتفاع درجات الحرارة، بعدها هدأت الأوضاع واحتسب الحكم دقيقتين وقت بدل ضائع، لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى.

أحداث الشوط الثانى

مع انطلاق الشوط الثانى حاول الزمالك تسجيل هدف التقدم، حيث حاول أحمد فتوح المرور من وسط دفاعات تونجيث، وبعدها سدد فرجانى ساسى كرة مرت أعلى المرمى، وف الدقيقة 50 ضغط الفريق السنغالى لكن بدون جدوى، قبل أن تعود السيطرة للفارس الأبيض، وإهدار فرصة أخرى فى الدقيقة 54.

فى الدقيقة 62 سدد أسامة فيصل كرة رأسية مميزة تصدى لها حارس تونجيث السنغالى ببراعة ليحرم الزمالك من هدف التقدم، وفى الدقيقة 64 أجرى باتشيكو أول تبديل بخروج أحمد فتوح ونزول عبد الله جمعة، وفى الدقيقة 68 أهدر لاعب فريق تونجيث فرصة هدف محقق أمام مرمى جنش بعدما سدد الكرة أعلى المرمى. وفى الدقيقة 71 أجرى باتشيكو التبديل الثانى والثالث بخروج حسام أشرف ونزول مروان حمدى، كما خرج أشرف بن شرقى ونزول إمام عاشور.

وحاول الفريق السنغالى تكثيف ضغطه بعد الدقيقة 75 لإحراز هدف التقدم لكنها محاولات بدون جدوى، بعدها حاول الزمالك عن طريق عبد الله جمعة وتحطمت الهجمة على أقدام مدافعى الفريق السنغال، كما أهدر إمام عاشور فرصة محققة فى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، ثم أهدر فرصة هى الأخطر فى فى اللقاء بعدما استغل يوسف أوباما كرة مرتدة ومر من مدافع تونجيث السنغالى ومررها لإمام عاشور الذى سددها فى العارضة.

تشكيل الفريقين

ضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"، خط الدفاع: أحمد فتوح– محمود علاء – محمد عبد الغنى- حمزة المثلوثي، خط الوسط: طارق حامد – فرجانى ساسى – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما- أشرف بن شرقي، خط الهجوم: أسامة فيصل.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من، محمد عواد وعبد الله جمعة وإسلام جابر وإمام عاشور وحسام عبد المجيد ومروان حمدى وحسام أشرف.

فيما ضم تشكيل تونجيث كلاً من.. حراسة المرمى: بأى سيسيه، خط الدفاع: بابى ديوب – باب ندأى – مالك ندوى – باباكر سار، خط الوسط: ممادو سيك – الحاجى بالدى – بأولو باسيني، خط الهجوم: جبريل سيلا – بيب مامادو سو – بابا ساكو.