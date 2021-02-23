شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. تونجيث السنغالى يهدر أخطر فرصة أمام الزمالك ويستمر التعادل السلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 30 دقيقة من عمر مباراة تونجيث السنغالى والزمالك التي تجمعهما حاليًا على ستاد اب ديور في السنغال، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال افريقيا، بالتعادل السلبى بين الفريقين.

بدأت المباراة بضغط مكثف من الفريق السنغالى، وفى الدقيقة الثالثة وثع لاعب تونجيث فى مصيدة التسلسل ليُحرم من فرصة محققة لأول تهديد لمرمى محمود جنش، ومع الدقيقة 5 ضغط الزمالك عن طريق الأطراف، ومرر حمزة المثلوثى كرة عرضية مثلت خطورة على مرمى الفريق السنغالى.

وفى الدقيقة 7 أهدر أسامة فيصل فرصة تسجيل هدف التقدم، بعدما تصدى لها الحارس باي سيسيه وحولها لضربة ركنية، ظل الزمالك ضاغط على الفريق السنغالى، وفى الدقيقة 13 حصل فريق تونجيث على ضربة ركنية كانت الأخطر على مرمى الزمالك، وتحولت لضربة ركنية أخرى انتهت باستحواذ محمود جنش على الكرة.

بعد الدقيقة 15 توقفت المباراة بسبب سقوط لاعب تونجيث السنغالى الذى تلقى العلاج داخل الملعب، وظلت الكرة منحصرة فى وسط الملعب بين الفريقين حتى الدقيقة 20 والتى شهدت هجمة خطرة للفريق السنغالى، وفى الدقيقة 26 شن تونجيث أخطر هجمة على مرمى جنش، وكاد أن يُسجل منها هدف التقدم، وفى الدقيقة 29 سقط طارق حامد بعد إلتحامه مع لاعب الفريق السنغالى وتلقى اللاعبان العلاج لينهضا ويستكملا اللقاء.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"، خط الدفاع : أحمد فتوح– محمود علاء – محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي، خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما - أشرف بن شرقي، خط الهجوم: أسامة فيصل.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من، محمد عواد وعبد الله جمعة وإسلام جابر وإمام عاشور وحسام عبد المجيد ومروان حمدي وحسام أشرف.

فيما ضم تشكيل تونجيث كلاً من.. حراسة المرمى: باي سيسيه، خط الدفاع: بابي ديوب – باب نداي – مالك ندوي – باباكر سار، خط الوسط: ممادو سيك – الحاجي بالدي – باولو باسيني، خط الهجوم: جبريل سيلا – بيب مامادو سو – بابا ساكو.

ويحتل الزمالك المركز الثانى برصيد نقطة واحدة، حيث جاء ترتيب المجموعة بوجود الترجى فى المقدمة برصيد 3 نقاط، وخلفه الزمالك برصيد نقطة واحدة، ثم مولودية الجزائر فى المركز الثالث بنفس الرصيد، ويقبع بطل السنغال فى المركز الأخير بلا نقاط.

وسبق وألتقت الفرق المصرية مع نظيرتها السنغالية في 5 مواجهات لم تحقق فيها الفرق المصرية الفوز، بل انتهت 4 منها الخسارة، مقابل تعادل وحيد فقط، حققه الأهلى .

الزمالك ألتقى مع دنيامبور السنغالى عام 2000، في إياب دور الثمانية من ابطال الكؤوس الافريقية، وخسر الأبيض بهدف بالسنغال

وفى النسخة الماضية من البطولة خسر الزمالك امام جينيراسيون فوت بنتيجة 2\1، خارج الأرض أيضا .

بالانتقال الى الأهلى التقى مع جان دراك في عام 2000 بدورى ابطال افريقيا وانتهى اللقاء بالتعادل الايجابى بهدف لكل منهما، وفى عام 2002 خسر الأحمر من نفس الفريق بدور المجموعات من بطولة افريقيا بهدفين مقابل هدف بالسنغال أيضا .

ولم تتوقف مواجهات الفرق المصرية مع أندية السنغال عند الأهلى والزمالك فقط، فسبق و التقي مصر المقاصة مع جينيراسيون فوت بالدور التمهيدى من دورى ابطال افريقيا، وخسر الفرق الفيومى بهدفين دون رد .