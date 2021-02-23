شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أرقام من سقوط الأهلى أمام سيمبا التنزانى في دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سقط النادى الأهلى أمام سيمبا التنزانى، في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد مكابا بالعاصمة التنزانية بهدف مقابل للاشىء بعدما حافظ المارد الأحمر على سجله خالى من الهزائم لمدة 450 يوما .

وتعود آخر هزيمة للأهلى في البطولات الأفريقية عندما خسر أمام النجم الساحلي بتاريخ 29 نوفمبر 2019 بالجولة الأولى من دور المجموعات بإستاد رادس بهدف مقابل للاشئ .

كما تعد هزيمة اليوم هى الثالثة للأهلى أمام سيمبا على أرضه، مرتين الأولى كانت عام 1985 فى ذهاب دور الـ 16 من بطولة ابطال الكؤوس 2-1، والثانية بهدف دون رد في دورى أبطال أفريقيا 2019 .

ونستعرض أرقام لاعبى الأهلى في مباراة اليوم أمام سيمبا..

تسديدة وحيدة على مرمى سيمبا من أصل 10 تصويبات فى المباراة وهو أسوأ معدل لفريق الأهلى مع بيتسو موسيماني.

24 كرة طويلة ناجحة من أصل 50، لتأتى نسبة نجاح فريق الأهلى فى الكرات الطولية بـ48%.

لم ينجح لاعبو الأهلى فى مراوغة نظائرهما سيمبا سوى فى 3 مناسبات من أصل 11.

فاز لاعبو الأهلى بـ36 ثنائية متأخرين عن سيمبا التنزاى بـ15 ثنائية، حيث نجح الفريق التنزانى فى الفوز بـ51 ثنائية.

فقد الأهلى الكرة والاستحواذ خلال 122 مناسبة لصالح لاعبى سيمبا أثناء اللقاء بين الفريقين.