شكرا لقرائتكم خبر عن حاتم سرور مديرا للجنة الفنية خلفاً لمحمود سعد باتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة على إسناد مسئولية الإدارة الفنية باتحاد الكرة إلى حاتم سرور موظف الجبلاية لتولي الإدارة بعد إقالة محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة من قبل رئيس اللجنة الثلاثية ، لحين البحث عن مدير فني جديد.

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إنهاء عمل الدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد وتوجيه الشكر له عما قدمه خلال الفترة السابقة مع استكمال إعادة هيكلة الإدارة الفنية بالاتحاد ومناقشة الأسماء المرشحة خلال الاجتماع المقبل للجنة المكلفة بإدارة الاتحاد.

في سياق مغاير ، كما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم الموافقة على تخصيص طائرة، خاصة للمنتخب الوطني الأول في رحلته إلى كينيا لملاقاة منتخبها الوطني يوم 25 مارس المقبل ضمن تصفيات الأمم الأفريقية، وجاء ذلك في معرض موافقة اللجنة المكلفة بادارة الاتحاد على جميع طلبات المنتخب الأول دعمًا لمسيرته وتحقيق هدف التأهل لنهائيات الأمم الأفريقية.

قرر الاتحاد المصري تشكيل وفد من الهيئات المعنية لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم المقرر انعقادها بالمغرب يوم 12 مارس المقبل؛ لدعم المرشح المصري المهندس هاني أبو ريدة في الانتخابات التي ستجرى خلال الجمعية، ويسعى خلالها المرشح المصري للحفاظ على مقعده في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم.