شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغادر ملعب مكابا بتنزانيا في بداية رحلة العودة للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ملعب مكابا منذ قليل، متوجهة إلى ‏مطار دار السلام استعدادًا للعودة إلى القاهرة بعد الانتهاء من مواجهة سيمبا التي أقيمت عصر ‏اليوم.

‏ ومن المنتظر أن تغادر بعثة الأهلي مطار دار السلام في تنزانيا على متن طائرة خاصة في ‏تمام الثامنة مساء اليوم، على أن تصل إلى مطار القاهرة في الساعات الأولى من صباح غد ‏الأربعاء.‏

خسر فريق الأهلي من سيمبا بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم ،الثلاثاء، بملعب "مكابا" فى مدينة تنزانيا بدار السلام ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا .

سجل هدف سيمبا ميكويسوني فى الدقيقة 31 عبر تصويبة قوية، وقد الأهلي عرض متواضع على مدار الـ90 ولم ينشط إلا في الدقائق الأخيرة لكنها لم تكن كافية للفوز أو إدراك التعادل.

وخاض الأهلي المباراة بتشكيل، مكوّن من: محمد الشناوى، محمد هانى، بدر بانون، ياسر إبراهيم، محمود وحيد ، أكرم توفيق، حمدى فتحى، أليو ديانج، محمود كهربا، جونيور أجايى، والتر بواليا.

‏ وأكد بيتسو موسيماني، المدير الفني، أن الفريق أمامه مشوار طويل في دور المجموعات حيث ‏يتبقى 4 مباريات، والأهلي قادر على حسم التأهل عن المجموعة الأولى.‏