كورونا يمنح الباطن قوة إضافية أمام القادسية

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وعانى الباطن من غياب عدد كبير من لاعبيه الأساسيين نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا، فيما أدى البدلاء مباراة كبيرة خاضوها بقوة وندية.افتتح القادسية التسجيل في الدقيقة 17 عبر مهاجمه النيجيري ستانلي أوهاويتشي، وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الشوط الأول، تمكن فابيو أربيو إعادة الباطن للمباراة بتسجيله هدف التعادل (45+2).
وفي الشوط الثاني، قاد صالح آل عباس فريقه الباطن للتقدم عندما سجل هدفا رأسيا في الدقيقة 71، إلا أن رد القادسية لم يتأخر كثيرا، حيث أدرك له كاروليس أندريا التعادل في الدقيقة 75 عن طريق ضربة رأسية أيضا.
ورفع الباطن رصيده إلى 24 نقطة في المركز الـ11، فيما بات رصيد القادسية 29 نقطة في المركز الخامس.
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