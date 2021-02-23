العين وضمك يؤزمان موقفيهما بالتعادل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أزم العين وضمك موقفيهما بعد أن قنعا بنتيجة التعادل 1-1 في المباراة التي استضافها الأول على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة، ضمن الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبقيا في مركزيهما، الأخير (العين) وقبل الأخير (ضمك).

تقدم العين أولا عن طريق حسن الحربي في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني (47)، فيما عادل ضمك عن طريق البديل منصور حمزي في الدقيقة 77.

ولا يزال الفارق بين الفريق ثابتا، حيث يتقدم ضمك بفارق مركز ونقطة، حيث يحتل المركز الـ15 برصيد 16 نقطة، فيما يقبع العين في المركز الـ16 الأخير برصيد 15 نقطة.