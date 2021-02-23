أسبوعان يفصلان قائد الاتحاد عن الفترة الحرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تترقب جماهير نادي الاتحاد الأسبوعين المقبلين لمعرفة مستقبل قائد الفريق الأول لكرة القدم، المحترف المغربي كريم الأحمدي، بعد دخوله فترة الانتقال الحر.

وجددت إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي، عقد اللاعب لمدة موسم في 10 سبتمبر 2020، وستنقضي مدة 6 أشهر من العقد بعد أسبوعين، ليكون اللاعب بعد ذلك متاحا للتوقيع مع أي ناد دون الرجوع لإدارة ناديه الحالي.

وقد حسم صناع القرار في النادي من الجانبين الإداري والفني سريعا مسألة تجديد عقد اللاعب دون تفكير، في سبتمبر الماضي، لعوامل فنية وانضباطية عدة، وما يتمتع به من حس قيادي ودور مهم ومؤثر في الفريق.

وشارك الأحمدي في 15 لقاء مع الفريق في هذا الموسم من أصل 19 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث كان غيابه مؤثرا عن بعض اللقاءات، والتي كانت بسبب الإيقاف أو الإصابة.

الأحمدي انضم لصفوف نادي الاتحاد في يوليو 2018 لمدة موسمين، في صفقة انتقال حر، ليقدم مستويات مميزة منذ مجيئه على الرغم من أن الفريق كان يصارع على الهبوط في الموسمين الماضيين.