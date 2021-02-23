شكرا لقرائتكم خبر اكتمال تسمية رؤساء الاتحادات الرياضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت أمس انتخابات الاتحادات الرياضية للدورة الانتخابية 2021 - 2024م لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارة.

وشهد اليوم الثاني من الانتخابات تزكية فاضل النمر رئيسا لاتحاد كرة اليد، وتزكية خالد الزغيبي رئيسا لاتحاد الكرة الطائرة.

وفاز عبدالله الوثلان برئاسة اتحاد الدراجات.

وزكت الجمعية العمومية لاتحاد التايكوندو، العميد شداد العمري رئيسا، كما زكت عمومية اتحاد السلة غسان طاشكندي رئيسا.

وحددت اللجنة المنظمة للانتخابات اليوم الأربعاء موعدا لاستقبال الطعون على إجراءات الاقتراع، على أن يعقبها مرحلة النظر في الطعون بداية من يوم غد ولمدة 3 أيام.

وكانت انتخابات اليوم الأول (الاثنين) شهدت فوز قائمة أحمد القضماني برئاسة اتحاد السباحة بالتزكية، ومشرف الشهري برئاسة اتحاد الكاراتيه، وأريج مطبقاني باتحاد التنس، وعبدالله البار باتحاد كرة الطاولة، وفوز حبيب الربعان برئاسة اتحاد ألعاب القوى.