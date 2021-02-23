شكرا لقرائتكم خبر البلجيكي فاندورن: الدرعية أكثر الحلبات شهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبدى سائق فريق مرسيدس بنز إي كيو البلجيكي (توفيل فاندورن) حماسة كبيرة للمشاركة في سباق (فورمولا إي).

وقال «توقفنا لمدة طويلة منذ آخر سباق خضناه في برلين، ومع اقتراب مشاركتي في السباق ووجودي على المضمار أسعى لتقديم أفضل ما لدي، وأرى كيف سيكون أداء سيارتنا هذا الموسم، فقد قمنا بتحديثات كثيرة عليها، وأضفنا لها أجزاء جديدة آمل أن تُحسن من أدائها بشكل كبير في السباق».

وأضاف «ستستضيف الدرعية أول سباق ليلي في تاريخ فورمولا إي وهو أمر فريد ومميز، إذ تبدو السيارات في الليل أجمل وأسرع بكثير، كما تختلف القيادة في الليل بالنسبة للسائقين؛ حيث تكون لديك رؤية على شكل نفق تتشكل بين المسار وكل شيء آخر من حوله، وفي الليل سيكون أداء الإطارات جيدا نظرا للبرودة عكس النهار».

وأشاد بحلبة الدرعية وقال «إنها واحدة من أكثر حلبات السباق شهرة في سلسلة الفورمولا إي». وتابع «جولة السعودية محطة خاصة مفضلة جدا لدي بسبب طبيعة الحلبة، حيث تتميز دائرة الحلبة بوجود ارتفاع كبير نسبيا في أحد جوانبها، كما يقع القطاع الأول والثاني على منحدر، وفيها أيضا مجموعة كبيرة من الزوايا، فإذا لم تنهي الجزء الأول من السباق بشكل صحيح فسيؤدي ذلك إلى إبعادك تماما عن الباقين، لذا تعد دائرة الحلبة مختلفة عن الحلبات الأخرى وتتمتع بسرعة عالية بين الجدران، بينما تعتمد طبيعة السباق في دوائر الفورمولا إي الأخرى على مبدأ التوقف والانطلاق، وهذا بالطبع ينتج عنه الكثير من التحديات».