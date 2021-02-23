خطط لاستضافة المملكة أحداثا رياضية دولية متنوعة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزريلو، أن الهيئة تعمل على تطوير الدرعية «جوهرة المملكة»، من خلال تحويلها إلى مقاصد حياتية عالمية مبرزة للثقافة والتراث والضيافة وتجارة التجزئة والتعليم، وإعادة تفعيل هذا الجزء المهم من التاريخ السعودي، وجعلها واحدة من أعظم أماكن التجمع في العالم مثلما تمت استضافة بطولة الفورمولا في الدرعية.

وعد استضافة المملكة لبطولة (الفورمولا إي) في الدرعية يومي 26 و27 فبراير 2021، حدثا مهما بوصفه أول سباق يقام ليلا في تاريخ بطولات الفورمولا، وهذه البطولة هي الثالثة التي تقام في الدرعية وفي حي الطريف الذي أدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وسيضفي المزيد من الإثارة إلى واحدة من أسرع الرياضات نموا في العالم.

وأوضح أن العمل على إضاءة حلبة السباق بإنارة صديقة للبيئة وبتقنية LED منخفضة الاستهلاك في الليل، أسهم في زيادة عملية الإبداع والابتكار في استضافة البطولة، ورؤية حلول مستدامة وأكثر كفاءة في استخدام الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون.

وبين أن مهمة هيئة بوابة الدرعية في هذه البطولة هي التأكيد على مكانة الدرعية كواحدة من أعظم أماكن التجمع في العالم.

ولفت النظر إلى أن مشهد مضمار السباق مقابل الخلفية التاريخية للدرعية يعد تمثيلا مناسبا لرؤية هيئة تطوير بوابة الدرعية لحماية تاريخ الدرعية، مع اتخاذ خطوات نحو المستقبل، مشيرا إلى أنه يوجد لديهم خطط مستقبلية لاستضافة أحداث رياضية دولية على نطاق واسع ومتنوع.

وكشف أنه في المستقبل ستأخذ الرياضة والصحة أدوارا قيادية في المملكة مع تحقيق رؤية المملكة 2030، ولدى الهيئة مشاريع طموحة لإنشاء ملاعب غولف عالمية، إضافة إلى تأسيس ساحات وواحات خلابة تعزز التفاعل الاجتماعي والإنساني في الدرعية، علاوة على مسارات مخصصة لراكبي الخيل لتكون مدينة متكاملة.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية «الدرعية تفتخر باستضافة سباق الفورمولا إي بالتعاون مع وزارة الرياضة، وتتميز وجهتنا ذات المستوى العالمي في الدرعية بتراث غني وأهداف استدامة طموحة ومساحات شاسعة من البيئة الطبيعية وجودة حياة محسنة في جوهرها، وسيتم تكريم التراث والتاريخ ودمجهما بشكل جميل مع الاستدامة والاعتبارات البيئية لإنشاء مركز عالمي للثقافة يلبي شهادات الاستدامة LEED وMostadam المعترف بها دوليا».

وشدد على أن صحة وسلامة السائقين ومن سيحضر البطولة هي أولوية قصوى للمنظمين للسباق، تنفيذا لتوجيهات حكومة المملكة بتطبيق الإجراءات الاحترازية، مبينا أنه سيكون هناك فحص الكتروني لكشف فيروس كورونا داخل مساحات حمراء خصصت للفحص، وسيسمح بزيادة القدرة على التكيف والمرونة في الفحوصات مع تقليل الاعتماد على مرافق اختبار PCR المحلية.