مؤتمر صحفي «افتراضي» للحديث عن السباق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعقد اللجنة المنظمة لمنافسات سباق (فورمولا إي) الدرعية 2021 مؤتمرا صحفيا افتراضيا -عن بعد- عند الخامسة مساء اليوم بحضور رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان، والرئيس التنفيذي لفورمولا إي جيمي ريغل، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة CBX المسوقة للسباق كارلو بوتاجي، وذلك للحديث عن آخر التحضيرات والتجهيزات الخاصة بالسباق.

وستنقل وزارة الرياضة والقناة السعودية الرياضية (الناقل الرسمي للسباق) فعاليات هذا المؤتمر عبر حساباتها الرسمية في تويتر.

وتستعد المملكة لاستضافة سباق فورمولا إي على حلبة الدرعية يومي 26 و27 فبراير الحالي، بتنظيم من وزارة الرياضة، وبالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، حيث سيقام السباق تحت الأضواء الليلية لأول مرة في تاريخ سباقات الفورمولا إي، إذ تم تجهيز حلبة الدرعية بتقنية الـ(LED)، في إطار تطبيق أفضل المبادرات العالمية في مجال الاستدامة البيئية والاقتصادية، تماشيا مع أهداف (رؤية المملكة 2030).

ويقام السباق للمرة الثالثة على التوالي على أرض المملكة العربية السعودية، حيث سيشهد مشاركة 24 متسابقا يمثلون 12 فريقا عالميا.