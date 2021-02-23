شكرا لقرائتكم خبر «واس» تطلق أيقونة خاصة بسباق (فورمولا إي) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خصصت وكالة الأنباء السعودية أيقونة خاصة بتغطية فعاليات بطولة أول سباق (فورمولا إي ليلي للسيارات الكهربائية) التي تستضيفها المملكة في موسمها السابع بجوهرة المملكة (الدرعية)، وذلك خلال الفترة من 26-27 فبراير الحالي بمشاركة 24 متسابقا يمثلون سبع دول من قارات أمريكا، آسيا، أوروبا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي (واس) للإسهام والمتابعة في تغطية الفعاليات الوطنية وإبرازها للعالم على نحو أفضل، وسوف تضم الأيقونة المواد الإعلامية التي تنتجها (واس) عن البطولة من خلال: الخبر، والتقرير، والصورة، والفيديو، ويمكن الاطلاع عليها من خلال الدخول على الموقع الالكتروني www.spa.gov.sa.

وأعدت (واس) خطة إعلامية متكاملة لتغطية هذا الحدث الرياضي الدولي الذي تنظمه وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية تشمل: إجراء اللقاءات مع المسؤولين عن تنظيم البطولة، وكتابة التقارير والقصص الخبرية المتخصصة التي تبرز البطولة بكل أبعادها الرياضية والثقافية والفكرية مصحوبة بالصور الفوتوغرافية والأنفوجرافيك، وترجمة ذلك باللغتين: الإنجليزية، والفرنسية، والبث على حساب تويتر (واس) الرياضي، وتويتر باللغتين الإنجليزية والفرنسية، والانستقرام، والفيس بوك.

وسيكون المحتوى المقدم عبر الأيقونة من أخبار وصور متاحا للجميع بما في ذلك وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية، وذلك لتعزيز انتشار أخبار البطولة على نطاق واسع.