شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم عضو إدارة بني ياس 25 ألف درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

عقدت لجنة الانضباط باتحاد الإمارات لكرة القدم، الثلاثاء، اجتماعاً عبر نظام الاتصال المرئي برئاسة المستشار سعيد الحوطي، وبمشاركة حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة، وحسن الشيباني، وعبدالله الحمادي، وسلمان الطويل، أعضاء اللجنة، وشادي مدحت مقرراً.

ونظرت اللجنة في الإحالة المقدمة من لجنة الحكام المتعلقة بالتصريحات الإعلامية التي أدلى بها أحمد الجابري عضو مجلس إدارة شركة بني ياس لكرة القدم، ووجهت له اللجنة عقوبة لفت النظر وغرامة مالية قدرها 25 ألف درهم لتصريحاته وتغريداته المسيئة للجنة الحكام ولحكم المباراة، وذلك في مباراتي الدور نصف النهائي لبطولة كأس رئيس الدولة.

وقررت اللجنة وبإجماع الآراء توجيه عقوبة لفت النظر لنادي النصر لتأخر نزول لاعبيه لأرض الملعب لمدة ثلاث دقائق قبل الشوط الثاني للمباراة مع الشارقة، وفرضت غرامة مالية على النادي ذاته بمبلغ وقدره 9 آلاف درهم لحصول لاعبيه على ست بطاقات صفراء في المباراة الواحدة.

كما اطلعت اللجنة على تقرير حكم مباراة الوصل واتحاد كلباء في مسابقة دوري الخليج العربي، وقررت اللجنة الاكتفاء بعقوبة الطرد لموسى محمد عبدالرحمن مدير فريق اتحاد كلباء.

وفي دوري تحت 21 سنة، قررت اللجنة إيقاف علي حسن لاعب اتحاد كلباء مباراتين وتغريمه مبلغا وقدره 30 ألف درهم للتلفظ على الحكم، وفرضت غرامة مالية على نادي الشارقة قدرها 30 ألف درهم لحصول لاعبيه على 6 بطاقات في المباراة الواحدة، كما غرمت نادي الوصل مبلغاً وقدره 35 ألف درهم لحصول لاعبيه على 7 بطاقات صفراء في المباراة الواحدة.