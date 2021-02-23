تتويج الفائزين في مسابقة رماية العمليات الشرطية بالبندقية

اختتمت، صباح الثلاثاء، الجولة قبل الأخيرة من منافسات بطولة الشرطة السنوية للرماية التاسعة والثلاثين المقامة حالياً بميادين الرماية بالخضيرة، في الفترة من 15- 24 من فبراير/ شباط الجاري، والتي ينظمها اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية، وتستضيفها القيادة العامة لشرطة الشارقة، حيث قدم اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة، الميداليات (الذهبية، والفضية، والبرونزية) والكؤوس للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في مسابقة رماية العمليات الشرطية بالبندقية المخصصة لفئة الفرق والفردي (رجال - سيدات)، والتي أقيمت على مدى يومين، بحضور العميد الدكتور محمد خميس العثمني رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، والعميد الدكتور سليمان المرشدي مدير عام الموارد والخدمات المساندة بشرطة الفجيرة، والعميد عارف علي الريس مدير اتحاد الشرطة الرياضي، وعدد من الضباط بوزارة الداخلية.

وأسفرت نتائج المسابقة لفئة فرق (رجال) عن حصول قيادة قوات الأمن الخاصة على المركز الأول، وجاءت القيادة العامة لشرطة أبوظبي في المركز الثاني، وحلت القيادة العامة لشرطة دبي في المركز الثالث.

وفي مسابقة فرق (سيدات) حصلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي على المركز الأول، وحلت القيادة العامة لشرطة الشارقة ثانياً، فيما جاءت القيادة العامة لشرطة دبي بالمركز الثالث.

أما في فردي (رجال)، فقد حصل الرقيب أول عبدالله سعيد الدرمكي من قيادة قوات الأمن الخاصة على المركز الأول، وحل المساعد فهد أحمد البلوشي من القيادة العامة لشرطة أبوظبي ثانياً، بينما جاء المساعد خالد علي الظنحاني بقيادة قوات الأمن الخاصة في المركز الثالث.

وفي فئة فردي (سيدات) حصلت المساعد عبير راشد الزعابي من القيادة العامة لشرطة أبوظبي على المركز الأول، وحلت المساعد مريم إبراهيم الزرعوني من القيادة العامة لشرطة أبوظبي في المركز الثاني، بينما جاءت الملازم أول هنادي خليفة الكابوري من القيادة العامة لشرطة الشارقة في المركز الثالث.

وقدم اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي قائد عام شرطة الفجيرة، شكره وتقديره لجميع المنظمين والقائمين على أمر البطولة، على ما بذلوه من جهد للمحافظة على استمراريتها، معتبراً أن قيامها في وقتها المحدد يعد نجاحاً كبيراً يحسب لهم خاصة ظل جائحة «كوفيد 19»، نظراً لأهميتها في إعداد منتسبي قيادات الشرطة والأمن بوزارة الداخلية بصورة مثالية، ودورها في ضمان استعدادهم وجاهزيتهم، مثنياً على مستوى التنافس بين المشاركين في كل الفرق، مشيراً إلى مهارة الجيل الثاني من رماة الفرق المشاركة في البطولة الحالية، متمنياً للجميع دوام النجاح والتوفيق.