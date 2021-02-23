بث مباشر بدون تقطيع.. الأهلي × سيمبا (أبطال إفريقيا)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، عن تشكيل الفريق لمواجهة سيمبا التنزاني، في المباراة التي تجمعهما، في الثالثة عصر اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات، بدوري أبطال إفريقيا.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود وحيد

خط الوسط : حمدي فتحي وأكرم توفيق وآليو ديانج ومحمود كهربا وأجايي

خط الهجوم: بواليا

وأسفرت قرعة دور المجموعات عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى بجانب كل من: فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني والمريخ السوداني.

وكان الأهلي قد فاز في الجولة الأولى على المريخ السوداني بالقاهرة بثلاثية نظيفة.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن سيمبا الوصيف، وفيتا كلوب في المركز الثالث، ويتذيل المريخ المجموعة بدون نقاط.

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