الأهلي يستعد للعودة إلى القاهرة بعد الهزيمة أمام سيمبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، ملعب مكابا، مساء اليوم الثلاثاء، متوجهة إلى ‏مطار دار السلام استعدادًا للعودة إلى القاهرة بعد الانتهاء من مواجهة سيمبا التي أقيمت عصر ‏اليوم.‏

ومن المنتظر أن تُغادر بعثة الأهلي مطار دار السلام في تنزانيا على متن طائرة خاصة في ‏تمام الثامنة مساء اليوم، على أن تصل إلى مطار القاهرة في الساعات الأولى من صباح غد ‏الأربعاء.‏

وكان الأهلي قد خسر أمام سيمبا بهدف دون رد في المباراة التي أُقيمت على استاد مكابا بدار ‏السلام في تنزانيا.

وبهذه النتيجة، انفرد سيمبا بصدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، وتقاسم الأهلي وفيتا كلوب (الفائز على المريخ برباعية مقابل هدف في الجولة ذاتها) المركز الثاني حيث جمع كل منهما 3 نقاط، بينما تذيل المريخ جدول الترتيب بدون نقاط.