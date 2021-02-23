الأهلي يستعد للعودة إلى القاهرة بعد الهزيمة أمام سيمبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:
غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، ملعب مكابا، مساء اليوم الثلاثاء، متوجهة إلى مطار دار السلام استعدادًا للعودة إلى القاهرة بعد الانتهاء من مواجهة سيمبا التي أقيمت عصر اليوم.
ومن المنتظر أن تُغادر بعثة الأهلي مطار دار السلام في تنزانيا على متن طائرة خاصة في تمام الثامنة مساء اليوم، على أن تصل إلى مطار القاهرة في الساعات الأولى من صباح غد الأربعاء.
وكان الأهلي قد خسر أمام سيمبا بهدف دون رد في المباراة التي أُقيمت على استاد مكابا بدار السلام في تنزانيا.
وبهذه النتيجة، انفرد سيمبا بصدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، وتقاسم الأهلي وفيتا كلوب (الفائز على المريخ برباعية مقابل هدف في الجولة ذاتها) المركز الثاني حيث جمع كل منهما 3 نقاط، بينما تذيل المريخ جدول الترتيب بدون نقاط.