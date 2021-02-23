موسيماني يعلق على هزيمة الأهلي أمام سيمبا: "ما واجهناه لا يحدث في أي مكان بالعالم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، أن فريقه واجه مشاكل في الشوط الأول من المباراة، أمام سيمبا التنزاني، قبل أن يعود في الشوط الثاني للظهور بصورته الطبيعية.

وخسر الأهلي أمام سيمبا التنزاني بهدف نظيف، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى لدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف موسيماني في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "ما زال الطريق طويلًا لدينا 4 مباريات بـ12 نقطة، الهزيمة ليس معناها أننا خارج البطولة، ولكنها تمنح فرصة لسيمبا أفضل بعد وصوله لـ6 نقاط".

وبرر موسيماني أداء الأهلي خلال مواجهة سيمبا: "في مثل هذه الأجواء صعب التأقلم، كنا نعلم أنه مع مرور الوقت وتحسن الجو ستتاح لنا فرص، وبدأنا المباراة بـ3 لاعبين ديفندر في وسط الملعب مع بداية المباراة، ولا أريد أن أقلل من فريق سيمبا فهو جيد جدا".

وأكمل: "المشكلة ليست خططية ولكنها مشكلة الأجواء.. الطقس كان صعبًا جدًا.. لو لعبنا تلك المباراة على ذلك الملعب الساعة الخامسة أو السادسة كانت الأمور ستصبح أفضل".

وأشار إلى أنه زاد من عدد المهاجمين في الشوط الثاني: "أجرينا تغييرًا خططيًا، وقمت بزيادة المهاجمين.. لعبت بـ2 مهاجمين وبالفعل سنحت لنا فرص، ولكن لم نستغلها".

وأضاف: "غير سعيد بالهزيمة بالطبع، ولكن يجب أن نفوز المباريات المقبلة، ونخرج من تلك الحالة سريعًا، وننسى الهزيمة".

وانتقد موسيماني الأجواء المحيطة بالمباراة وحضور الجماهير: "ما حدث اليوم لا يحدث في العالم كله بحضور 50 ألف متفرج، ولكنها قرارات حكومية لا أتدخل فيها، وحدثت مضايقات كثيرة من الأمن قبل نزولنا الملعب، ولكن لا أريد الحديث عن ذلك، إنها كرة القدم في أفريقيا".

ويلتقي الأهلي فيتا كلوب بالجولة الثالثة يوم 5 أو 6 مارس المقبل، فيما يلتقي سيمبا التنزاني المريخ السوداني.