موقف الأهلي.. فيتا كلوب بوابة التأهل.. وسيمبا قد يحسم الصدارة من السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

تلقى الأهلي خسارة أمام سيمبا التنزاني، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما في العاصمة التنزانية دار السلام، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.

وفي الجولة ذاتها، ألحق فيتا كلوب الكونغولي هزيمة كبيرة بالمريخ السوداني برباعية مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت بينهما بالسودان.

ونجح سيمبا في الانفراد بصدارة المجموعة (6 نقاط) حيث فاز بالجولة الأولى خارج أرضه على حساب فيتا كلوب بهدف نظيف، فيما يتصارع الأهلي وفيتا كلوب على وصافة المجموعة ولكل منهما 3 نقاط، و+2 في فارق الأهداف.

وكان الأهلي حقق الفوز في الجولة الأولى على حساب المريخ السوداني بثلاثية نظيفة، والتي أقيمت بالقاهرة.

ويلتقي الأهلي أمام فيتا كلوب بالجولتين المقبلتين بالقاهرة 5-6 مارس، قبل الخروج للعب مباراة الجولة الرابعة بالكونغو يوم 16 مارس.

وفي الوقت نفسه سيلتقي سيمبا المريخ في جولتين سيمنحا بطل تنزانيا التأهل حال الفوز بالمباراتين حيث سيصل لـ12 نقطة.

ولكن حالة واحدة قد تؤجل تأهل سيمبا حال فوزه بالمباراتين، وهي فوز الأهلي بمباراة وفيتا كلوب بالثانية، حيث سيحتاج وقتها سيمبا لنقطة وحيدة للتأهل رسميا كمتصدر للمجموعة.

ويحتاج الأهلي للخروج على الأقل بـ4 نقاط من مواجهتي فيتا كلوب؛ ليصل لـ7 نقاط، ويتوقف رصيد فيتا كلوب عند 4 نقاط، ليُبعد الأهلي منافسه الأول من حسابات المجموعة، قبل أن يخرج لمواجهة المريخ السوداني، على أمل أن يتعثر سيمبا في إحدى مبارياته الثلاثة قبل مواجهة الجولة الأخيرة بالقاهرة بين الأهلي وسيمبا، من أجل أن ينافس الأهلي على صدارة المجموعة.

ترتيب مباريات الأهلي المتبقية بالمجموعة:

الجولة الثالثة: 5/6 مارس 2021.. الأهلي × فيتا كلوب.

الجولة الرابعة: 16 مارس 2021.. فيتا كلوب × الأهلي.

الجولة الخامسة: 2/3 أبريل 2021.. المريخ × الأهلي.

الجولة السادسة: 9/10 أبريل 2021.. الأهلي × سيمبا.