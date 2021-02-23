وائل جمعة يُحمِّل موسيماني مسؤولية خسارة الأهلي من سيمبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد وائل جمعة، قائد الأهلي ومدافعه الأسبق، أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، يتحمل خسارة الفريق الأخيرة من سيمبا التنزاني.

وخسر الأهلي 1-0 من سيمبا التنزاني بملعب الأخير، بالجولة الثانية لمجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وقال وائل جمعة في تصريحات لقناة "بي إن سبورتس" بعد المباراة "موسيماني يتحمل خسارة الأهلي بشكل كامل وبنسبة 100%، هو المسؤول الأول عن شكل الفريق في المباراة".

وتابع "موسيماني افتقد للمخاطرة الهجومية، يجب أن تلعب بطريقتك، أنت خسران 1-0، وبالتالي كان يجب أن يخاطر".

وشدد "لماذا أشرك 4 لاعبين في الوسط الدفاعي، من تواجه لكي تفعل ذلك؟!، التحفظ الزائد على الحد سبب الخسارة، الأهلي دخل في الأجواء الهجومية في الدقائق الأخيرة".

وواصل "فقط يمكن التحدث عن معاناة حمدي فتحي ومحمد هاني بدنياً، الأمور أصبحت أصعب على الأهلي، يجب الفوز في المباراتين المقبلتين لكي يتفادى أي سيناريو غير جيد".

واختتم وائل جمعة تصريحاته قائلاً: "تلك الخسارة يمكن أن تتسبب في عودة اللاعبين من جديد لأرض الواقع بعد نشوة كأس العالم للأندية والانتصارات الأخيرة".