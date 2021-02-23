فيتا كلوب يفوز على المريخ برباعية بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

حقق فريق فيتا كلوب الكونغولي فوزًا عريضًا على المريخ السوداني بأربعة أهداف مقابل هدف بالجولة الثانية من مجموعات دوري الأبطال.

المريخ بدأ المباراة بشكل مثالي عن الطريق التسجيل مبكرًا في الدقيقة 8 بمعرفة اللاعب السماني سعد الدين قبل يفرض فيتا كلوب كلمته في المباراة التي جرت على ملعب المريخ وانتهت برباعية.

فيتا تعادل في الدقيقة 28 عن طريق عبيد موكوكياني قبل أن يسجل دجوما شاباني في الدقيقة 37، وأضاف أميدي مساسي الثالث في الدقيقة 68، وعاد عبيد ليسجل الرابع في الدقيقة 83.

بعد المباراة أصبح رصيد فيتا كلوب 3 نقاط بعد أن كان قد خسر مباراة الجولة الأولى أمام سيمبا في الكونغو فيما ظل رصيد المريخ بدون نقاط بعد خسارة الجولة الأولى أمام الأهلي.

ملخص المباراة

بدأ المريخ المباراة بشكل قوي على أمل تسجيل هدف مبكر يُربك حسابات الضيوف في المواجهة، وبالفعل تمكن المريخ من تسجيل هدف مبكر في الدقيقة 16 بمعرفة اللاعب سعد الدين السماني.

بعد هدف المريخ ، زاد الضغط السوداني على أمل تسجيل الثاني في ظل تراجع الفريق الكونغولي، وحاول المريخ في عدة مناسبات لكن هذه المحاولات لم تكن على مستوى الطموح.

وفي الدقيقة 28 من عمر المباراة تمكن المريخ من التعادل أميدي مساسي من التعادل بعد تصويبة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

محاولات المريخ استمرت بعد هدف التعادل لكن يفشل أصحاب الأرض في الترجمة إلى أهداف، وفي الدقيقة 37 حصل فيتا كلوب على ركلة جزاء سجلها دجوما شاباني بنجاح ليكون التقدم للفريق الكونغولي.

بدأ الشوط الثاني من المباراة على نفس طريقة الشوط الأول من حيث هجوم من جانب المريخ وكانت أول المحاولات عن طريق دارين ماتوكس الذي تحرك على القائم القريب بعد عرضية لكن حارس فيتا كلوب كان في الموعد.

فيتا كلوب الذي ترك السيطرة للمريخ في بعض أوقات المباراة، عاد من جديد وسجل الثالث لقتل المواجهة في الدقيقة 68 بعد تصويبة صاروخية عن طريق اللاعب أميدي ماساسي.

وفي الدقيقة 81 من عمر المواجهة تمكن مايامبا من تسجيل الهدف الرابع لفيتا كلوب في هذه المباراة وسط استسلام من جانب المريخ.