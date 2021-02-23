تشكيل الزمالك لتوينجيت.. جنش وفيصل أساسيان.. واستبعاد شيكابالا وأبوجبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أعلن جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك، تشكيل فريقه في مواجهة توينجيت السنغالي في المباراة التي تقام اليوم، الثلاثاء، ضمن لقاءات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا.

وشهد تشكيل الزمالك تواجد محمود عبدالرحيم "جنش" أساسيًا في مركز حراسة المرمى، بينما يظهر التونسي حمزة المثلوثي كظهير أيمن في اللقاء.

ويتواجد أسامه فيصل في مركز المهاجم الصريح خلال اللقاء؛ ليكون أمام الثلاثي أحمد سيد "زيزو"، يوسف إبراهيم "أوباما" وأشرف بنشرقي.

وشهدت قائمة المواجهة استبعاد كل من محمد أبوجبل، محمود عبدالرازق "شيكابالا"، حميد أحداد وأحمد عيد.

ويتكون تشكيل الزمالك من:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم "جنش"

خط الدفاع: أحمد فتوح– محمود علاء– محمد عبدالغني- حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد– فرجاني ساسي– أحمد سيد زيزو– يوسف أوباما- أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: أسامة فيصل

البدلاء: محمد عواد وعبدالله جمعة وإسلام جابر وإمام عاشور وحسام عبدالمجيد ومروان حمدي وحسام أشرف.