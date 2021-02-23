مصدر يوضح حقيقة مفاوضات بيراميدز لضم فرجاني ساسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

كشف مصدر في بيراميدز، مساء اليوم الثلاثاء، حقيقة دخول النادي في مفاوضات مع التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك لضم اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وأكد المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أن الأنباء التي ترددت حول دخول بيراميدز في مفاوضات مع فرجاني ساسي لا أساس لها من الصحة.

وأوضح، أن ناديه لا يدخل في مفاوضات مع أي لاعب سرًا، وجميع التعاملات تكون دائما في العلن، مؤكدًا أن التفاوض لا يتم إلا من خلال منظومة ثلاثية تضم بيراميدز واللاعب والنادي الذي يمتلك عقد اللاعب نفسه.

وأشار إلى أن بيراميدز بريء من دخوله في مفاوضات مع بعض اللاعبين، الذين يروج لهم بعض الوكلاء، مؤكدًا أن النادي إذا دخل بالفعل في مفاوضات مع أي لاعب سيعلن ذلك بصورة واضحة لإدارة ناديه وللرأي العام.

وأتم:" هناك بعض الوسطاء والوكلاء الذين ينشرون بعض الشائعات والأكاذيب حول دخول بيراميدز في مفاوضات مع لاعبين من أجل رفع السقف المالي والحصول على عقود بقيمة مالية أكبر".